مدرب كمال أجسام: الجيم ممنوع للأطفال تحت سن 12 سنة .. فيديو

قال الكابتن كريم محمد، مدرب دولي معتمد لكمال الأجسام الملقب بـ "دبابة"، إن دخوله هذا المجال كان بالصدفة وليس بشكل مخطط، وذكر أن سبب تسميته "دبابة" لشكل وحجم جسمه وأصبح هذا هو الاسم الذي يطلقه عليه كل من حوله، معقبًا: "الشعب المصري هو اللي قال عليا كيمو الدبابة، وطلع للسعودية كمان".





وتابع كيمو الدبابة، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اغلب الأطفال الصغار لديهم ما يسمى بإفراط الحركة، ولذلك يجب استغلال هذه الطاقة بطريقة إيجابية من خلال ممارسة رياضة، ولا يشترط أي نوع فكل الرياضات متاحة بالنسبة للأطفال، لافتا الي ان هناك العاب يمكن ان يشارك بها الطفل وهو في 3 سنوات مثل السباحة والكاراتيه.





وأضاف أن لعب الجيم مسموح به للأطفال بعد سن 12 او 13 سنة، وهذا بشرط أن يلعب تحت إشراف مدرب، لأن في هذا السن العظام لم تكتمل نموها بعد بشكل كامل، لذلك يجب ألا يتم التحميل على الطفل في هذا السن بالأوزان، والتمرين المناسب له هي ما تسمى بالتوافق العصبي العضلي.





وأوضح أن "العضلة النائمة" في الأغلب تكون لدى النساء، موضحا ان هذه العضلة توجد في الجسم "الكمثري"، وهناك تمارين معينة تعالج هذه العضلة وتقلل من وزنها.





وفي سياق آخر النساء يتعرض النساء للشد العضلي أكثر من الرجال خصوصًا في فترة الحمل، وعادة يشعر المصاب بألم شديد أثناء الانقباض ويبقى أثره لساعات





يتعرض الكثير منا للشد العضلي في الساق أثناء النوم، وهو عبارة عن انقباضات تَحدث للساق أو أيّ منطقة في الجسم نتيجةً لتعرضها لجهد كبير غير متوقع، أو نتيجة لنقص كميّة السوائل في الجسم ونقص الكالسيوم.



