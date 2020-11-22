شاهد.. كريم فهمي بصحبة عدد من أسر الشهداء

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديده له برفقة عدد من النجوم ابناء وزوجات مجموعة من الشهداء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الصورة الفنان محمود عبد الغني وعدد من ابناءوزوجات الشهداء، وعلق على الصورة قائلا: "من تكريم أسر الشهداء و الحقيقه و هو تكريم لينا احنا و شرف لينا اننا قابلنا اولاد الشهداء الابطال و زوجاتهم ، ربنا يرحمهم جميعا ❤️".

ومؤخرا أحدث كريم فهمي ضجة بعدما نشر صورة له بعد حلق اللحية، والتي أثارت تساؤلات الجمهور مداعبينه "مين دا؟"، كما أوضح البعض التشابه الكبير بينه وبين ياسر ياسين بعد حلق لحيته.







وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.





كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، ونشر فيديو لأغنية "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.





يُذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.





كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.





وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.



