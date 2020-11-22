العراق يتعاقد على 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا مع كوفاكس

قال المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير، إن سلطات الرقعي وقعت اتفاقية مع مرفق الوصول العالمي للقاح كوفاكس ضد فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 لتلقي ثمانية ملايين جرعة من لقاح محتمل، وفقا لما تم اعلانه اليوم الأحد.
ووقع العراق اتفاقية مع مرفق كوفاكس COVAX، عضو التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( جافي GAVI)؛ لتوفير لقاحات إلى 20 في المائة من سكان العراق، بما يقدر بـ حوالي 8 ملايين جرعة من أي لقاح، وفقا لما صرح به الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مضيفا "وافقت عليها منظمة الصحة العالمية بعد الانتهاء من جميع الفحوصات العلمية".
وحتى الآن، أكد العراق تسجيل أكثر من 535000 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بما في ذلك أكثر من 465000 حالة تعافي وحوالي 12000 حالة وفاة ذات صلة.
واعلنت عدد من البلدان في الشرق الاوسط عن عن أرقام قياسية لحالات الاصابة الجديدة بـ كورونا يوميا طوال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي تجاوز خلاله عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الآن 1.3 مليون على مستوى العالم.
وتشير بيانات جامعة جون هوبكنز إلى وجود أكثر من 58 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المتضررة من حيث عدد الحالات، والتي يبلغ عددها الآن أكثر من 12 مليونًا، بما في ذلك زيادة قدرها مليون خلال الأسبوع الماضي.
وأدى فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 إلى 255823 حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها.
وتتصدر الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد حيث بلغت معدلات الوفيات والاصابات ارقاما قياسية وهي الاعلى في العالم، وهو ما مثل عقبة كبيرة جدا وحجر عثرة مهدت لاصابة الاقتصاد العالمي بأزمة كبيرة
ولا يقل الوضع إثارة للقلق في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتابع الهند والبرازيل عن كثب الولايات المتحدة، مع 9 ملايين و 6 ملايين حالة مؤكدة على التوالي.
وفي أوروبا، سجلت فرنسا أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 48000 حالة وفاة بكوفيد -19 منذ بداية تفشي الوباء.