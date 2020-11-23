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فن

أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لـ أصدقائها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:32 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلادها ال 34. 

ونشرت ايتن عامر مجموعة من الصور لها من احتفالا من داخل منزلها بعيد ميلادها وعلقت قائلة "ميرسي اوى لكل الامنيات الحلوة دى  ، وربنا يخليكوا ليا ، والحمد لله على كل النعم و الناس والاخوات والأصحاب اللى بيحبونى وموجودين فى حياتى ، وهديتي اللى عايزاها منكوا السنة دعوة حلوة ليا". 

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

شاركت ايتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

وظهرت في نفس الموسم، من خلال مسلسل "شقة فيصل" الذي بدأ تصويره قبل أكثر من 3 سنوات ثم توقف تصويره لبعض الوقت دون إعلان السبب، ثم عاد التصوير وبدأ الحديث عن عرضه خارج السباق الرمضاني عام 2018، ثم تأجل مجددا إلى أن تحدد الموعد النهائي لعرضه.

وما لا يعرفه الكثيرون أن اسمها الحقيقي سمر، ولكنها اختارت آيتن ليكون اسمها الفني، وقد بدأت مشوارها الفني عام 2004، وحققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها بمسلسل الدالي.

وتعتبر آيتن عامر، الفنان نور الشريف هو مثلها الأعلى، وترجع له الفضل في دخولها مجال الفن، حيث تبنى موهبتها ببداية مشوارها، كما قدمت لها شقيقتها وفاء عامر الدعم.

أيتن عامر متزوجة منذ سنوات من مدير التصوير محمد عز العرب وأنجبت منه آيتن ويوسف.



وتخرجت من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، حيث لم تلعب صلة القرابة بينها وبين شقيقتها الفنانة وفاء عامر أي دور في دخولها عالم الفن، فالخطوة الأولى لها كانت بمقابلة الفنان محمد صبحي، والذي قابلته صدفة أثناء تصويره أحد المسلسلات التي تشارك فيه شقيقتها. 

عملت لفترة كموديل ثم توقفت، وأفادتها تلك التجربة كثيرا في كسر الرهبة والخوف في الوقوف أمام الكاميرا، وكان أول تألقها بظهورها في مسلسل (حضرة المتهم أبي) أمام النجم الكبير نور الشريف، ثم توالت الأدوار من خلال أفلام (رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج). كما قامت بالعديد من الأدوار الهامة في العديد من المسلسلات مثل (الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة، الزوجة الثانية، الوالدة باشا).
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