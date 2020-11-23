الكشف والعلاج مجانا.. الصحة تطلق 5 قوافل طبية اليوم بالمحافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لإطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية.
وتستمر القوافل اليوم وغدا يومي ٢٣ و ٢٤ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات (المنيا- البحيرة - الدقهلية - الوادي الجديد - مطروح).
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وأكدت وزارة الصحة انه يتوفر بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية.
وتتوزع القوافل الطبية المجانية على نزلة البدرمان مركز ديرمواس محافظة المنيا - سمخراط مركز الرحمانية محافظة البحيرة - النسيمية مركز المنصورة محافظة الدقهلية - تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد - سيدي حنيش محافظة مطروح .
يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت امس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.
وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وتابع متحدث الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
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