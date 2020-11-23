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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 23 -11- 2020 بمحافظات مصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:33 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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فرح علاء الخولي
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين الموافق 23-11-2020،طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع ظهور الشبورة المائية صباحية، ووجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري، وامطار من خفيفة الي متوسطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس معتدل البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويصاحب ذلك أيضا فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق بالسواحل وأيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما عن الصعيد، يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
كما تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية بمناطق "السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش"، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى الأسكندرية الصغرى  16 والعظمى 22   
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16  والعظمى 22
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19  والعظمى 26
  
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14   والعظمى 27 

درجات الحرارة فى الاقصر الصغرى 13   والعظمى 26 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23  

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 21  

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