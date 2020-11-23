السودان يحتل المرتبة الأولى للصادرات المصرية بدول حوض النيل.. بإجمالي 465.5 مليون دولار.. الحديد واللدائن ومصنوعاتها الأبرز

السودان تحتل المرتبه الاولي للصادرات المصرية بدول حوض النيل

465.5 مليون دولار حجم صادرات مصر للسودان خلال 2019

لدائن ومصنوعاتها والحديد ابرز الصادرات المصرية إلى السودان

مصر تصدر للسودان سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 11.0 مليون دولار





احتلت دولة السودان المرتبة الأولى للصادرات المصرية لدول حوض النيل بقيمة 465، 5 مليون دولار عام 2019 مقابل 399¡ 3 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 16¡ 6٪.





وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى السودان وفقا للنشرة السنوية «التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل عام 2019» الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل صدى البلد على نسخة منها، لدائن ومصنوعاتها «مواد خام لصناعة البلاستيك»، حديد ومصنوعاته، زجاج ومصنوعاته.





وبلغت قيمة الصادرات المصرية للسودان من السكر ومصنوعات سكرية نحو 11. 0 مليون دولار خلال 2019 مقارنة بـ 0. 8 مليون خلال 2018.





كما بلغت صادرات الفواكه واثمار صالحة للأكل 8. 8 مليون دولار خلال 2019، ومحضرات غائية متنوعة 8. 2 مليون دولار خلال 2019 مقابل 1. 1 مليون دولار خلال 2018، وتراجعت صادرات التبغ للسودان لتسجل 5. 0 مليون دولار خلال 2019 مقابل 1. 8 مليون دولار خلال 2018.





وسجلت صادرات مصر من المازوت إلى السودان 4. 9 مليون دولار خلال 2019 مقابل 9. 3 مليون دولار خلال 2018، وبلغت صادرات المنتجات الكيماوية غير العضوية والعضوية إلى السودان 11. 3 مليون دولار خلال 2019 مقابل 5. 0 مليون دولار خلال 2018.





وبلغت صادرات منتجات الصيدلة 26. 1 مليون دولار خلال 2019 مقابل 17. 0 مليون دولار خلال 2018، وللاسمدة 41. 6 مليون دولار خلال 2019 مقابل 6. 2 مليون دولار خلال 2018، وسجلت صادرات خلاصات للدباغة والصباغة وأصابع زيوت عطرية وراتنجات ومحضرات تجميل 14. 6 مليون دولار خلال 2019 مقابل 9. 9 مليون دولار خلال 2018.





كما سجلت صادرات الصابون ومحضرات تجميل 5. 9 مليون دولار خلال 2019 مقابل 6. 6 مليون دولار خلال 2018، ومنتجات كيماوية متنوعة 4. 1 مليون دولار خلال 2019 مقابل 5. 8 مليون دولار 2018، وصادرات اللدائن ومصنوعاتها 80. 9 مليون دولار خلال 2019 مقابل 78. 2 مليون دولار خلال 2018.





وبلغت صادرات خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 7. 8 مليون دولار 2019 مقابل 3. 8 مليون دولار 2018، وورق ومصنوعات من عجائن الورق 17. 4 مليون دولار 2019 مقابل 9. 2 مليون دولار 2018.





وسجلت صادرات مصنوعات حجر وأسمنت واسبستوس 3. 0 مليون دولار خلال 2019 مقابل 1. 9 مليون دولار 2018، ومنتجات من خزف 12. 6 مليون دولار خلال 2019 مقابل 10. 4 مليون دولار 2018، وزجاج ومصنوعاته 29. 4 مليون دولار خلال 2019 مقابل 21. 7 مليون دولار خلال 2018.





وبلغت صادرات حديد ومصنوعاته 59. 6 مليون دولار خلال 2019 مقابل 94. 0 مليون دولار خلال 2018، ونحاس ومصنوعاته 3. 9 مليون دولار خلال 2019مقابل 6. 7 مليون دولار خلال 2018.





وسجل صادرات الألومنيوم ومصنوعاته 8. 0 مليون دولار خلال 2019 مقابل 5. 3 مليون دولار خلال 2018، وبلغت صادرات سيارات وجرارات ودرجات وأجزاؤها 2. 9 مليون دولار خلال 2019مقابل 2. 5 مليون دولار خلال 2018، كما بلغت صادرات الأثاث ومنشآت جاهزة الصنع 11. 4 مليون دولار خلال 2019 مقابل 21. 3 مليون دولار 2018.





بلغ إجمالي قيمة الصادرات ل دول حوض النيل 1، 22 مليار دولار عام 2019 مقابل 1¡ 20 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 1¡ 4٪، وذلك ووفقا ل لنشرة السنوية «التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل عام 2019» الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





كما بلغ إجمالي قيمة الواردات من دول حوض النيل 0، 64 مليار دولار عام 2019 مقابل 0. 67 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4. 6٪.