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برلمان

برلماني يثمن تصريحات النائب العام عن علاقة القانون بالوظيفة: التأهيل الحل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:52 م
المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى ، النائب العام
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ماجدة بدوى
أشاد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب بالقضايا التي تناولها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، خلال لقائه مع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة خاصة تأكيده أن معادلة التدريب هي حل المشكلات وأن الإعداد والتأهيل لتولى الوظائف هو ما يجعلك تقرأ الوظيفة جيدا، وتعد نفسك إعدادًا جيدا لتتولى المنصب وأنت لديك هدف الإصلاح ومعالجة كافة العيوب الموجودة وأن تجربة النيابة العامة الناجحة جاءت من قراءة المنصب والعمل على القراءة الجيدة وحسن الإدارة.

وثمن " الشريف " في بيان له أصدره اليوم تأكيد المستشار حمادة الصاوي بأن القانون هو العمود الفقري لأي وظيفة ولا يتطلب دراسته فقط بل العلم به أيضًا، وأنه في حالة تولي أي منصب _ ضاربا المثل بنواب المحافظين_ فلابد من قراءة اختصاصات الدائرة التي يعمل بها والاختصاصات التي حددها القانون ومعرفة القوانين التي تنظم العمل وكذلك اللوائح التي يجب الالتزام بها وقراءة مشاكل المحافظة وتحديد أكبر مشكلة بها ووضع خطة لحلها.

ووجه النائب أحمد حلمي الشريف تحية قلبية للمستشار حمادة الصاوي، لتأكيده امام الحاضرين بأن مصر تستحق مننا أن نكون على أفضل ما يكون.

وكانت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب قد استقبلت المستشار حماده الصاوي النائب العام، للقاء الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في إطار سعى البرنامج لإكسابهم العديد من الخبرات والمهارات.

ورحبت الدكتورة رشا راغب، بالنائب العام، وأعربت عن مدى امتنانها بزيارته للأكاديمية، وتحدثت إلى متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، قائلة:" أنتم محظوظون كونكم تستهلوا برنامجكم التدريبي بلقاء شخصية عظيمة ومؤثرة، فهو من أكثر المؤمنين بتنمية وتطوير الإنسان، وبتكامل الدولة المصرية، ولذلك فهو يشرف الأكاديمية في البرامج الهامة، وسبق واستضاف في مكتبه نواب المحافظين المعينين في نوفمبر الماضي، وتحدث معهم في كثير من الأمور".

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الاليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى الدفعة الثانية، وبدأت الدفعة الثالثة خلال الشهر الجاري، وعددها 65 متدربًا.
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