ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

على رأسهم أبو الفتوح ونجل الشاطر.. إدراج 28 إخوانيا على قوائم الإرهاب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:23 م
عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
Advertisements
أحمد مهدي - رامي المهدي
قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إدراج جماعة الإخوان الإرهابية بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

كما قررت المحكمة إدراج 28 عنصرا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين.

وضمت الأسماء، عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

على رأسهم أبو الفتوح ونجل الشاطر.. إدراج 28 إخوانيا على قوائم الإرهاب

لقطة تحبس الأنفاس.. كاميرا ترصد التفاف سمكة قرش أسفل سائح دون أن يشعر.. شاهد

عاجل| إيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف 5 سنوات بسبب الفساد

استبعاد أحمد أحمد من انتخابات الكاف 2021 .. و3 مرشحين يتنافسون على الرئاسة

هل الإنسان محاسب على حديث النفس ؟ .. مستشار المفتي يجيب

بعد عزله من الفيفا .. تعرف على خليفة أحمد أحمد فى رئاسة الكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحها عن رفض الزواج.. أجرأ إطلالات لـ سمية الخشاب.. شاهد

بعد 20 عاما من العشوائية.. إزالة سوق التونسى القديم بالخليفة..صور

سعر ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2020 بعد التخفيض.. صور