على رأسهم أبو الفتوح ونجل الشاطر.. إدراج 28 إخوانيا على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إدراج جماعة الإخوان الإرهابية بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.





كما قررت المحكمة إدراج 28 عنصرا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين.





وضمت الأسماء، عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين.