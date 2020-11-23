ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو بالأقصر.. صور

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:22 م
المضبوطات
المضبوطات
Advertisements
اسلام مقلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الانتخابات من ضبط شخص يدعى أسامة .م .ع داخل إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر وبحوزته بطاقة انتخابية مزورة ومخدر البانجو.


بدأت الواقعة عندما ارتاب المستشار المستشار شريف حمدى باللجنة العامة رقم 3 ومقرها مركز إسنا بمحافظة الأقصر فى أحد الأشخاص، وعلى الفور استدعى الأمن وبتفتيش المذكور عثر معه على بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو.


وأغلقت منذ قليل اللجان الفرعية أبوابها لتعلن انتهاء اليوم الأول من ماراثون السباق الانتخابي لجولة الإعادة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 فى تمام الساعة التاسعة.


ويتنافس المرشحين، على 109 مقاعد فردية فى 13 محافظة، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك غدا وبعد غد 23 و24 نوفمبر في الداخل، فيما حسمت محافظة البحر الأحمر مقاعدها من الجولة الأولى.


وتشهد في محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

 

وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

 

كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

 

وفي محافظة أسيوط، يتنافس في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج يتنافس 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

 

وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تجرى جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

 

وتجرى جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

 

وفي محافظة الأقصرتجرى الإعادة  بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين، وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

 

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفي محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.

ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو بالأقصر.. صور
ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو بالأقصر.. صور
ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو بالأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

220 مرشحا يتنافسون على حصد 120 مقعدا فى إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب.. غدا

اليوم.. 220 مرشحا يخوضون جولة الإعادة فى 13 محافظة بانتخابات النواب

تسلموا الأوراق الانتخابية.. 8 آلاف قاض فى 13 محافظة بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى

لمواجهة كورونا.. الهيئة الوطنية تسلم المشرفين على الانتخابات حقيبة مستلزمات طبية

فى حماية القوات المسلحة.. نقل القضاة المشرفين على الإعادة بانتخابات النواب للمحافظات النائية

للسلامة الفنية والإنشائية.. الهيئة الوطنية تختبر اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة

ترشيحاتنا

محكمة الجنايات: إدراج جماعة الإخوان بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية

عاجل |اشتعال النار في طائرة ركاب بريطانية على أرض مطار فالنسيا .. فيديو

مقترحات عاجلة من الحكومة لمواجهة أمطار الإسكندرية

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

الأحذية اللي انضربت بيها موجودة.. أحمد موسى: البرادعي كاذب ومصر لا تتلقى تعليمات من الخارج

بـ فستان أصفر.. درة تخطف الأنظار بأنوثتها برفقة زوجها فى أحدث ظهور لهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها