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تعليم

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكورس تعلم العبرية جامعة حلوان

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن فتح باب الحجز بكورس قواعد اللغة العبرية المستوي الأول وقد حدّد المركز أنه على الطلاب الراغبين فى الالتحاق  بكورس واعد اللغة العبرية المستوي الأول سرعة التوجه إلى المركز للحجز ، مع اصطحاب الأوراق اللازمة .


 وننشر لكم الأوراق المطلوبة التقديم فى الكورس :

 - صورة من بطاقة الرقم القومي

 - صورة شخصية

 - رسوم الأشتراك في الكورس وقدرها 400 جنيه

 

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  وقد حدد المركز مواعيد تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الحجز هو  يوم الاثنين الموافق 23/11/2020 فى تمام الساعة 10 صباحآ بقاعة 14 أ وحتى الساعة 2 ظهرآ .

 

و طلبت الجامعة والمركز من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم طلبأا. لالتحاق بالكورس.

  

 واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم.


وكان قد اوضح الدكتور ماجد  نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة و لتبدأ فى 25 نوفمبر  وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية .

 

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كما  أن اختبارات الميد تيرم ستتم على محورين حسب طبيعة كل كلية والأعداد بها حيث سيتم إجرائها اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية الإلكترونية لبعض الفرق الدراسية واجراءها  بالحضور إلى قاعات الجامعة.


وتراعى جامعة حلوان  تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم  تطبيقها طوال  العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعى إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات



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