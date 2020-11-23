داليا زيادة: مصر دولة قوية إقليميا ودوليا فى ملف حقوق الإنسان

قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الملف الحقوقي والديمقراطية سيكون حاضرا في العلاقة بين مصر وأمريكا في ظل تواجد الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضافت داليا زيادة في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر اليوم مختلفة بشكل كبير ومصر لديها مؤسسات قوية وتعتبر دولة قوية إقليميا ودوليا .





وتابعت داليا زيادة:" ملف حقوق الإنسان داخل مصر لم يعد نقطة ضعف داخل مصر، وهناك كم هائل من الإنجازات الحقوقية التي حدثت داخل مصر وكانت الأولية القصوى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على العشوائيات ".





وأكملت داليا زيادة:" الدولة المصرية نجحت في عدد كبير من الملفات التي ترتبط بحقوق الإنسان وهما القضاء على العشوائيات"، مضيفة:" المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ليس له دور في الدفاع على الدولة المصرية".





ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على القبض على مجموعة اشخاص تابعين لـ منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" الدنيا مقلوبة في العالم كله ولم نرى هذا الأمر عندما استشهد أبنائنا في دفاعهم عن الوطن ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذه المنظمة تعتبر منظمة العار وفي يوم 8 نوفمبر استقبلت المنظمة في مقرها الخاص بهم سفراء المانيا والدنمارك وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفلندا وهولندا وكندا والسويد والنرويج".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان من أي دولة في العالم، وكل دولة تلتزم بشأنها الداخلي فقط ولا علاقة لهم بشأن مصر".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لن يحمي أي مواطن مصري إلا القانون المصري ولن يستطيع سفير اي دولة حماية أي تابع لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لماذا يشغل ملف حقوق الانسان في مصر دول اوروبا حاليا وما الهدف من إثارة ملف حقوق الانسان حاليا ".





واكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا يتم اعتقال أي مواطن في مصر ولكن يتم القبض على أي مواطن بناء على قرار من النيابة العامة ".





ولفت الإعلامي احمد موسى:" مستشار جو بايدن انتوني بلينكن المرشح الأقرب لوزارة الخارجية الأمريكية بدافع عن ممولين من الخارج في مصر من منظمات خارجية، وامريكا تمنع لقاءات الدبلوماسيين مع منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويل ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كل دول العالم ومنظمات في كل دول العالم تتحدث عن ملف حقوق الانسان في مصر، حتى البرادعي الذي ظهر مؤخرا للحديث عن حقوق الإنسان في مصر، ونحن في وقت ظهور العملاء والخونة على مصر".