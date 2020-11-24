أخبار التوك شو.. أحمد موسى: البرادعي كاذب ومصر لا تتلقى تعليمات من الخارج.. حقيقة تطبيق الحظر الشامل يوم نهائي إفريقيا.. وطقس غير مستقر يضرب البلاد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:









علق الإعلامي أحمد موسى، على القبض على مجموعة أشخاص تابعين لـ منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلًا "أنتظر ردا قويا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ضد الهجمة الشرسة على الوطن".









عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العينين، وتقديم التهنئة من قبل أعضاء المجلس لأبو العينين على فوزه في انتخابات مجلس النواب.









رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بشأن قرارات جديدة من الدولة لمباراة نهائي بطولة أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.









قال محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر في مياه نهر النيل ولديها رغبة في بناء العديد من السدود على النهر.









قال حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، إن لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قررت إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب سوء السلوك المالي.









كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.









كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع المحافظين اليوم، الإثنين.









قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشؤون البحثية والعلاجات الدولية، إنه يتم العمل على اللقاح المصري لفيروس كورونا من ديسمبر 2019.









أكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي، أن الوزارة بدورها ستكمل الاجراءات اللازمة لمساعدة أسرة المترو وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لهم من اجل حياه كريمة.









قال حسين عشماوي، أشهر منفذ أحكام الإعدام، إن لقب عشماوى تم إطلاقه على المنفذين للإعدام منذ عام ١٩٢٢ حتى أصبحت صفة لتلك المهنة، معلقا "كل الناس بتترعب من اللقب ده، وبحاول اتعامل معاهم".



