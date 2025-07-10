إذا كنت تودين تقديم أكلات لذيذة ومختلفة نقدم إليكِ طريقة عمل طاجن لسان العصفور بطريقة سهلة مثل المحلات:
المكونات:
2 كوب لسان عصفور
2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت
1 بصلة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم (اختياري)
نصف كيلو لحمة مكعبات أو فراخ (اختياري)
2 كوب مرقة (أو ماء + مكعب مرقة)
1 ثمرة طماطم مبشورة أو عصير طماطم (حوالي نصف كوب)
ملح وفلفل أسود
رشة قرفة أو بهارات لحمة حسب الرغبة
حبة حبهان وورقة لورا (لو لحمة)
طريقة التحضير:
تحمير لسان العصفور:
في طاسة على النار، ضعي ملعقتين سمن أو زيت، ثم أضيفي لسان العصفور.
حمّريه جيدًا حتى يصبح لونه ذهبي بني، وارفعيه على جنب.
تحضير الحشوة (اختياري):
في نفس الطاسة، شوحي اللحمة أو الفراخ مع البصل حتى تتحمر وتأخذ لون.
أضيفي الطماطم، والبهارات، والملح والفلفل، واتركي الخليط يتسبك شوية.
الخلط:
في طاجن فخار أو صينية، ضعي لسان العصفور، ثم أضيفي الخليط فوقه.
قلّبي المكونات مع بعض.
الإضافة النهائية:
صبي المرقة الساخنة حتى تغطي الخليط تمامًا.
يمكن تزيينه بقطع فلفل ألوان أو شرايح طماطم على الوجه.
الخبز:
ادخلي الطاجن فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يتشرب السائل ويأخذ وشّ محمّر.
نصائح:
يمكن استخدام المرقة فقط بدون لحوم لعمل طاجن لسان عصفور صيامي.
إذا كنت من محبي الطاجن بالكبد والقوانص، يمكن تسلقيهم وتضيفيهم بدل اللحمة.