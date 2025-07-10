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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن لسان العصفور

طاجن لسان عصفور
طاجن لسان عصفور
ريهام قدري

إذا كنت تودين تقديم أكلات لذيذة ومختلفة نقدم إليكِ طريقة عمل طاجن لسان العصفور بطريقة سهلة مثل المحلات:

 المكونات:

2 كوب لسان عصفور
2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت
1 بصلة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم (اختياري)
نصف كيلو لحمة مكعبات أو فراخ (اختياري)
2 كوب مرقة (أو ماء + مكعب مرقة)
1 ثمرة طماطم مبشورة أو عصير طماطم (حوالي نصف كوب)
ملح وفلفل أسود
رشة قرفة أو بهارات لحمة حسب الرغبة
حبة حبهان وورقة لورا (لو لحمة)

 طريقة التحضير:

تحمير لسان العصفور:

في طاسة على النار، ضعي ملعقتين سمن أو زيت، ثم أضيفي لسان العصفور.
حمّريه جيدًا حتى يصبح لونه ذهبي بني، وارفعيه على جنب.

تحضير الحشوة (اختياري):

في نفس الطاسة، شوحي اللحمة أو الفراخ مع البصل حتى تتحمر وتأخذ لون.
أضيفي الطماطم، والبهارات، والملح والفلفل، واتركي الخليط يتسبك شوية.

الخلط:

في طاجن فخار أو صينية، ضعي لسان العصفور، ثم أضيفي الخليط فوقه.
قلّبي المكونات مع بعض.

الإضافة النهائية:

صبي المرقة الساخنة حتى تغطي الخليط تمامًا.
يمكن تزيينه بقطع فلفل ألوان أو شرايح طماطم على الوجه.

الخبز:

ادخلي الطاجن فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يتشرب السائل ويأخذ وشّ محمّر.

 نصائح:

يمكن استخدام المرقة فقط بدون لحوم لعمل طاجن لسان عصفور صيامي.


إذا كنت من  محبي الطاجن بالكبد والقوانص، يمكن تسلقيهم وتضيفيهم بدل اللحمة.

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