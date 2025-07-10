إذا كنت تودين تقديم أكلات لذيذة ومختلفة نقدم إليكِ طريقة عمل طاجن لسان العصفور بطريقة سهلة مثل المحلات:

المكونات:

2 كوب لسان عصفور

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

1 بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم (اختياري)

نصف كيلو لحمة مكعبات أو فراخ (اختياري)

2 كوب مرقة (أو ماء + مكعب مرقة)

1 ثمرة طماطم مبشورة أو عصير طماطم (حوالي نصف كوب)

ملح وفلفل أسود

رشة قرفة أو بهارات لحمة حسب الرغبة

حبة حبهان وورقة لورا (لو لحمة)

طريقة التحضير:

تحمير لسان العصفور:

في طاسة على النار، ضعي ملعقتين سمن أو زيت، ثم أضيفي لسان العصفور.

حمّريه جيدًا حتى يصبح لونه ذهبي بني، وارفعيه على جنب.

تحضير الحشوة (اختياري):

في نفس الطاسة، شوحي اللحمة أو الفراخ مع البصل حتى تتحمر وتأخذ لون.

أضيفي الطماطم، والبهارات، والملح والفلفل، واتركي الخليط يتسبك شوية.

الخلط:

في طاجن فخار أو صينية، ضعي لسان العصفور، ثم أضيفي الخليط فوقه.

قلّبي المكونات مع بعض.

الإضافة النهائية:

صبي المرقة الساخنة حتى تغطي الخليط تمامًا.

يمكن تزيينه بقطع فلفل ألوان أو شرايح طماطم على الوجه.

الخبز:

ادخلي الطاجن فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يتشرب السائل ويأخذ وشّ محمّر.

نصائح:

يمكن استخدام المرقة فقط بدون لحوم لعمل طاجن لسان عصفور صيامي.



إذا كنت من محبي الطاجن بالكبد والقوانص، يمكن تسلقيهم وتضيفيهم بدل اللحمة.