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الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد من الأربعاء حتى الجمعة.. فيديو

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:54 م
الارصاد
الارصاد
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حمزة شعيب
كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.
 
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد ابتداء من الأربعاء حتى الجمعة».

وتابعت «أمطار غزيرة رعدية أحيانا ابتداء من الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحري»، مشيرة إلى أن فرص الأمطار متوسطة على القاهرة الأربعاء والخميس، بينما تكون منعدمة الجمعة.

وأوضحت أن حدة الأمطار ستقل يوم الجمعة لتكون متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتنعدم على باقي الأنحاء، لافتة إلى أن الأمطار ستصاحبها انخفض في درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى 14 درجة والعظمي إلى 20 على القاهرة خاصة يومي الأربعاء والجمعة.

وأشادت بقرار نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى القاهرة قائلة «مش هيكون فيه مشكلات أو أمطار بالقاهرة، وإن شاء الله المواطنون يستمتعون بالمباراة».

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس  لطيفا نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال وجنوب الصعيد، و مائلا للبرودة على جنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والرياح معتدلة على معظم الأنحاء ونشطة على خليج السويس. 

وتشهد بعض المناطق من شمال الوجه البحرى مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية أمطارا خفيفة، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش أمطارا خفيفة إلى متوسطة.

ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. 

وتكون حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم، على القاهرة والوجه البحري يكون لطيفا نهارا تصاحبه شبورة مائية صباحا، باردا ليلا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون مائلا للبرودة ليلا على جنوب سيناء.
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