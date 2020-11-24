والد محمد عبد التواب: شعرت بإحراج بعد نشر صورة حملي لابني في المترو وتفاجأت بحب الناس.. فيديو

أكد عبدالتواب محمد صاحب الصورة الشهيرة الذي يحمل فيها نجله "محمد" في محطة المترو، أنني في بادئ الأمر شعرت بضجر وإحراج وخجل كثير من انتشار الصورة؛ حتى أني أردت أن أعرف من نشرها لأطالبه بحذفها.





وأضاف محمد خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة عندما فوجئت بدعم الكثيرين لنا شعرت بالسعادة ومدى حب الناس لابني، وكم هذا الشعب طيب ورحيم.





وتابع والد الشاب محمد عبد اللطيف إنني لم أعلم بالصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا من خلال أحد الأصدقاء قال لي إن هناك صورة مع ابني اثارت مواقع التواصل الاجتماعي .





وأشار محمد إلى أن " رحلتي مع علاج محمد بدأت منذ 19 عامًا، ونعاني أنا وامه من أجل استكمال علاجه، مشيرًا إلى أن ابنه ولد سليما، لكن بعد 9 أشهر أصيب بالحمّى الشديدة وبعد معالجته تم اكتشاف ضمور في جانبه الأيسر.





أكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي، أن الوزارة بدورها ستكمل الإجراءات اللازمة لمساعدة أسرة المترو وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لهم من اجل حياه كريمة.

وأضاف عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم على فضائية الحياه أنه منذ انتشار أخبار الشاب محمد عبدالتواب الذي حمله والده طيلة 19 عاما على ظهره لعلاجه ؛تواصلت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج مع فرقة التدخل السريع لعمل إجراءات سريعة لمحمد وأسرته.

وتابع مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي أن وزارة التضامن تنسق مع شركات السياحة لتوفير رحلة عمرة لأسرة محمد عبد التواب ، في ظل موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها معظم أنحاء الجمهورية بالأمس، انتشرت صورة لسيدة تبيع الترمس على إ حدى الأرصفة بالشارع المصري بعد أن رصدتها الكاميرات .

وفس سياق متصل، سبق وقد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سيدة_المطر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة انها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عام تقريبًا بعد أن رزقت منه بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما. والجدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت أن فرقة التدخل السريع تواصلت مع سيدة المطر وتم العرض عليها بإدخال دار رعاية وهي رفضت ذلك مطالبة بشقة لها ولزوجها وأولادها حتي يكونوا سويا. وأضافت «القباج» أن هذه السيدة تقوم ببيع الترمس في الشارع وتسكن في مسكن بسيط جدا، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بينها وبين محافظ الجيزة حتي يتم توفير سكن خاص لها كما طالبت.



