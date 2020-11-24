ميدو: أنا أول من تكلمت عن فساد أحمد أحمد

كشف أحمد حسام ميدو عن أن برنامجه كان أول من يتحدث عن فساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الكاف والذي تم إيقافه.





وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار : " البرنامج الوحيد اللي اتكلم عن فساد الاتحاد الأفريقي كان أوضة اللبس وعملنا حلقة كاملة قبل اي قرارات واحنا الوحيدين اللي اتكلمنا عن القصة دي وأحمد ولد يحيى بيتحضر من قبل انفانتينو انه يكون رئيس الاتحاد الأفريق القادم فيه ناس من الكبار مش هيتواجدوا لو أحمد ولد بن يحيى نجح.





وتابع : "أحمد أحمد فاسد جدا ولو اتكلمت عن فساده أمور صعبة جدًا".



