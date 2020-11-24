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رياضة

ميدو: أنا أول من تكلمت عن فساد أحمد أحمد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:17 ص
محمد رشاد
كشف أحمد حسام ميدو عن أن برنامجه كان أول من يتحدث عن فساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الكاف والذي تم إيقافه.

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار : " البرنامج الوحيد اللي اتكلم عن فساد الاتحاد الأفريقي كان أوضة اللبس وعملنا حلقة كاملة قبل اي قرارات واحنا الوحيدين اللي اتكلمنا عن القصة دي وأحمد ولد يحيى بيتحضر من قبل انفانتينو انه يكون رئيس الاتحاد الأفريق القادم فيه ناس من الكبار مش هيتواجدوا لو أحمد ولد بن يحيى نجح.

وتابع : "أحمد أحمد فاسد جدا ولو اتكلمت عن فساده أمور صعبة جدًا".

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).

وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.

وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري."

وجاء في البيان: "تعلق التحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى."

وجاء في ختام البيان: "تم إخطار السيد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف."
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