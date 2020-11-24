في ذكرى ميلاده.. شاهد صورة نادرة للفنان الراحل شعبان حسين

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل شعبان حسين، حيث ولد في مثل هذا اليوم من العام 1940.





تخرج الفنان الراحل شعبان حسين، في كلية الزراعة، ثم اصقل موهبته بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، حيث تزامل مع نخبة من نجوم الزمن الجميل ، وحتي يمارس هوايته وعشقه للتمثيل؛ التحق بمسارح الدولة للعمل بها ، إلى أن التقى بالفنان محمد صبحي ، وكوَّن معه ثنائيا فنيا ناجحا ، واشترك معه في العديد من الاعمال سواء كانت مسرحية او درامية منها "ماما أمريكا ، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، يوميات ونيس، الهمجي، وجهة نظر".





أيضا اشترك في فيلم ناصر 56 مع الفنان الراحل أحمد زكي، كما شارك يسرا في مسلسل شربات لوز.





وفي صورة نادرة؛ ظهر شعبان حسين مع زملائه اثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية وهم الراحل "نور الشريف"، ونبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب.



