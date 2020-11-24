في ذكرى ميلاده.. شاهد صورة نادرة للفنان الراحل شعبان حسين

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل شعبان حسين، حيث ولد في مثل هذا اليوم من العام 1940.
تخرج الفنان الراحل شعبان حسين، في كلية الزراعة، ثم اصقل موهبته بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تزامل مع نخبة من نجوم الزمن الجميل، وحتي يمارس هوايته وعشقه للتمثيل؛ التحق بمسارح الدولة للعمل بها، إلى أن التقى بالفنان محمد صبحي، وكوَّن معه ثنائيا فنيا ناجحا، واشترك معه في العديد من الاعمال سواء كانت مسرحية او درامية منها "ماما أمريكا، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، يوميات ونيس، الهمجي، وجهة نظر".
أيضا اشترك في فيلم ناصر 56 مع الفنان الراحل أحمد زكي، كما شارك يسرا في مسلسل شربات لوز.
وفي صورة نادرة؛ ظهر شعبان حسين مع زملائه اثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية وهم الراحل "نور الشريف"، ونبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب.
ولد شعبان حسين في 24 نوفمبر من عام 1940 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الزراعة، ولكنه فور تخرجه وجد أن ميوله بعيدة تماما عن مجال دراسته، وفي نفس الوقت شعر بأن هناك هاجسا يسيطر عليه وهو حبه وارتباطه بالفن.
قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبالفعل بعد تخرجه عمل بمسرح الدولة في منتصف الستينيات، وبدأ يلمع اسمه في تلك الفترة ليصل إلى محمد صبحي الذي كان يبحث آنذاك عن وجوه جديدة يغذي بها فرقته المسرحية.
اقتنع صبحي بقدراته الفنية وقرر أن يضمه إلى فرقته، وأصبح شعبان من تلك اللحظة عضوا هاما ورئيسيا فيها، حيث شارك معه في أهم وأشهر الأعمال المسرحية وكون معه ثنائيا فنيا ناجحا، فهو في مسرحيات "تخاريف، كارمن، لعبة الست".
لم يتألق على خشبة المسرح فقط بل تألق من خلال شاشة السينما، فجسد أهم الأدوار منها "جواز بقرار جمهوري، وناصر 56، وإعدام ميت، وسواق الأتوبيس، ودماء على الأسفلت".
وتألق أيضا على شاشة التليفزيون، وكان آخر ظهور له مع الفنان يحيى الفخراني من خلال العمل الدرامي "شيخ العرب همام".
وفي يوم 22 مايو من عام 2013، وأثناء تواجده مع أسرته وسط أبنائه، فاجأته أزمة قلبية حادة ليرحل بعد لحظات سريعة عن عمر ناهز 73 عاما وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابرها، وتلقى العزاء فيه الفنان يحيى الفخراني، حيث كانت ليلة العزاء بمسجد أسد بن الفرات بالدقي.