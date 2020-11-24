ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:13 ص
الفهد الإسباني..مواصفات
الفهد الإسباني..مواصفات و أسعار سيات ليون الجديدة..صور
Advertisements
صبري طلبه
اشتهرت شركة سيات الإسبانية بتقديم سيارات ذو طبيعة خاصة من فئة الهاتشباك، وهو ما ظهر في العديد من النسخ المختلفة مثل ابيزا و ليون، ولكن قدمت سيات نسختها ليون بفئة واحدة من التجهيزات على مدار العام 2020، ومن المنتظر أن يظهر موديل 2021 منها قريبًا داخل السوق المصري للسيارات، بعد أن كشفت الشركة مواصفات سيارة ليون القادمة.

زودت سيات ليون موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد طاقة قدرها 110 حصان، و عزم أقصى للدوران بلغ 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات، معتمد على منظومة الجر الأمامي، وبفضل إمكانيات المحرك وناقل الحركة فيمكن لسيات ليون الانطلاق من النقطة 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو  6 لترات، عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

تمتعت سيات ليون موديل 2021 بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، كما ظهرت باطلالة شرسة من ناحية الشبكات العريضة وشبكات الصادم الامامي، وضمت أيضًا مصابيح LED أمامية وخلفية بشكل انسيابي، وفتحة سقف كهربائية إضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة يتمتع بأحدث أنظمة التحكم، وعدد 10 مكبرات صوتية، علاوة على حساسات الركن وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

وبلغ السعر الرسمي للسيارة سيات ليون 2020 صاحبة الفئة الواحدة STYLE PLUS 2020 الأوتوماتيكية  بمحرك CC 1600 مقابل سعر 389.900 جنيه.

يذكر أن سيات ليون 2021 ستأتي بفئتين من المحركات طراز TSI بقوة 1000 سي سي تيربو، والآخر 1400 سي سي تربو، والنسخة القياسية 1600 سي سي، وستكون اطلالة 2021  معتمدة على قاعدة عجلات جديدة أطول من الجيل السابق بنسبة 50 ملم، و بتصميم يزيد من طول السيارة بنسبة 86 ملم، وأقل عرضا بنسبة تبلغ 16 ملم، وايضا أقل ارتفاعا عن الأرض بنسبة 3 ملم.

الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور
الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور
الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور
الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور
الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور
الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات السيارة هيونداي توسان 2021.. صور

5 آلاف جنيه زيادة في سعر سيات إبيزا 2021.. صور

«كيان إيجيبت» تطلق «سيات تاراكو» الجديدة.. أفخم وأكبر سيارات سيات من فئة الـSUV

ما هو عدد الساعات الذي تحتاجه لقراءة كتيب دليل السيارة

سعر سكودا سكالا skoda scala اليوم في مصر .. صور

أيهما أفضل؟ .. مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان

ترشيحاتنا

ترامب يمنح الضوء الأخضر لعملية نقل السلطة إلى بايدن

دخلت موسوعة جينيس.. عشماوي: نفذت 1070 حالة إعدام من التسعينيات حتى 2011 ..فيديو

خاص | واقعة غريبة.. لاعب الإسماعيلي الجديد يجرى عملية شفط دهون

إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

فى عيد ميلادها الـ 74.. معلومات عن ميرفت أمين

شرف كبير.. جون كيري يعلق على اختياره مستشارا لـ بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور

هركليز يعود من جديد..ريزفاني تطلق وحش الـ6 عجلات..صور

إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور