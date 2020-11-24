الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور

ن يظهر موديل 2021 منها قريبًا داخل السوق المصري للسيارات، بعد أن كشفت الشركة مواصفات سيارة ليون القادمة. اشتهرت شركة سيات الإسبانية بتقديم سيارات ذو طبيعة خاصة من فئة الهاتشباك، وهو ما ظهر في العديد من النسخ المختلفة مثل ابيزا و ليون، ولكن قدمت سيات نسختها ليون بفئة واحدة من التجهيزات على مدار العام 2020، ومن المنتظر أ





زودت سيات ليون موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد طاقة قدرها 110 حصان، و عزم أقصى للدوران بلغ 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات، معتمد على منظومة الجر الأمامي، وبفضل إمكانيات المحرك وناقل الحركة فيمكن لسيات ليون الانطلاق من النقطة 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.





تمتعت سيات ليون موديل 2021 بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، كما ظهرت باطلالة شرسة من ناحية الشبكات العريضة وشبكات الصادم الامامي، وضمت أيضًا مصابيح LED أمامية وخلفية بشكل انسيابي، وفتحة سقف كهربائية إضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة يتمتع بأحدث أنظمة التحكم، وعدد 10 مكبرات صوتية، علاوة على حساسات الركن وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".





وبلغ السعر الرسمي للسيارة سيات ليون 2020 صاحبة الفئة الواحدة STYLE PLUS 2020 الأ وتوماتيكية بمحرك CC 1600 مقابل سعر 389.900 جنيه.





يذكر أن سيات ليون 2021 ستأتي بفئتين من المحركات طراز TSI بقوة 1000 سي سي تيربو، والآخر 1400 سي سي تربو، والنسخة القياسية 1600 سي سي، وستكون اطلالة 2021 معتمدة على قاعدة عجلات جديدة أطول من الجيل السابق بنسبة 50 ملم، و بتصميم يزيد من طول السيارة بنسبة 86 ملم، وأقل عرضا بنسبة تبلغ 16 ملم، وايضا أقل ارتفاعا عن الأرض بنسبة 3 ملم.



