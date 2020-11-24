موسكو تعترض سفينة حربية أمريكية في المياه الروسية وتجبرها على التراجع

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أجبرت سفينة حربية أمريكية على التراجع بعد اعتراضها للسفينة في المياه الروسية عند بحر اليابان.





وفي سياق منفصل أعلن رئيس المركز الوطني الروسي للحد من الخطر النووي سيرجي ريجكوف أن بعثة فرنسية ستقوم بموجب معاهدة "الأجواء المفتوحة" بتنفيذ طلعات مراقبة فوق الأراضي الروسية، اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى 27 نوفمبر الجاري.





وقال ريجكوف في تصريح أوردته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية، إن هذه الطلعات الفرنسية ستُنفذها طائرة استطلاع فرنسية من نوع "إي إتش-130 إتش" من مطار كوبينكا الروسي.





وأضاف ريجكوف أن الطائرة والمعدات المثبتة على متنها اجتازت الفحص الدولي بمشاركة خبراء روس للتأكد من أنها لا تحمل على متنها معدات غير مسموح بها ضمن اتفاقية الأجواء المفتوحة، مشيرًا إلى أن خبراء روس سيتواجدون على متن الطائرة الفرنسية أثناء التحليق الاستطلاعي للتأكد من سيرها بحسب المتفق عليه.