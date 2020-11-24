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رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:36 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
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إسراء أشرف
تقام اليوم الثلاثاء، عدد من المواجهات النارية، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد بطولة دوري الأبطال على النحو التالي:

رين  الفرنسي × تشيلسي الإنجليزي  - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 


كراسنودار الروسي × إشبيلية الإسباني  - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 


يوفنتوس الإيطالي × فرينكفاروزي المجري  - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3


دينامو كييف الأوكراني برشلونة الإسباني  - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1


بوروسيا دورتموند الألماني × كلوب بروج البلجيكي  - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 5


لاتسيو الإيطالي  × زينيت سانت بطرسبرج الروسي  - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 4


باريس سان جيرمان الفرنسي لايبزيج الألماني  - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6

مانشستر يونايتد الإنجليزي × إسطنبول باشاك شهير التركي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
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