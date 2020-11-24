مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، عدد من المواجهات النارية، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد بطولة دوري الأبطال على النحو التالي:
رين الفرنسي × تشيلسي الإنجليزي - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
كراسنودار الروسي × إشبيلية الإسباني - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
يوفنتوس الإيطالي × فرينكفاروزي المجري - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
دينامو كييف الأوكراني برشلونة الإسباني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
بوروسيا دورتموند الألماني × كلوب بروج البلجيكي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 5
لاتسيو الإيطالي × زينيت سانت بطرسبرج الروسي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 4
باريس سان جيرمان الفرنسي لايبزيج الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
مانشستر يونايتد الإنجليزي × إسطنبول باشاك شهير التركي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2