مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، عدد من المواجهات النارية، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد بطولة دوري الأبطال على النحو التالي: