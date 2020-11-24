بتكلفة 66 مليون جنيه.. البدء في رصف 36 طريقا ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة بالمنيا

تابع اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، اليوم الثلاثاء، البدء في أعمال تنفيذ رصف طريق سكة تلة بحي غرب المدينة، والمدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021 .





ويأتي ذلك ضمن 36 طريق تم ادراجهم في الرصف بإجمالي تكلفة 66 مليون جنيه،في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة. رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





وقال المحافظ، إنه يتم تنفيذ اعمال تمهيد طريق سكة تلة، للبدء في اعمال الرصف، كما يجري العمل في بعض الشوارع المستهدفة كشارع عدنان المالكي وشارع الحمام وعدد من الشوارع داخل المدينة، وبالتزامن مع تنفيذ اعمال الرصف بعدد من الطرق الموجودة بمركز المنيا، حيث شملت اعمال الرصف قري ماقوسه، طهنشا، صفط الشرقية، بني احمد الشرقية، بني احمد الغربية، طوخ الخيل، عزبه مهني، دمشير.





من جانبه،أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ،أنه يتم تنفيذ اعمال الرصف للطرق الرئيسية والفرعية داخل القري والمدينة، طبقًا للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق وخاصة الطرق الترابية، حتي يتم الوصول الي كافة الطرق المستهدفة، وبذلك بهدف رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





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وعلى هامش الجولة، تفقد "القاضي" مشروع توزيع انابيب البوتاجاز بحي غرب المدينة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما وجه المحافظ، رئيس المدينة، بإلغاء نقطة تجمع القمامة بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عقب انتهاء اعمال الرصف.





كان المحافظ قد أعلن أن المحافظة وضعت خطة شاملة استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول والامطار الغزيرة، حيث تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخر طبيعي و22 صناعي، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس الغير مستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.





واستعرض المحافظ عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول بالتنسيق مع كافة الجهات ، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للاماكن التي يتوقع حدوث اية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل





مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من حدوث موجه ثانيه من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين.





وأشار إلى أنه تمت مراجعة كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، ودراسة انشاء مجاري صناعية، ومخرات للسيول وخاصة في مناطق تكدس مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول، على أن يتم اعداد تقرير دوري يرسل لإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يوم، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.



