لمتابعة سير العمل.. محافظ القليوبية يتفقد تطوير شارع فريد ندا ببنها.. صور

وأكد المحافظ خلال تفقده الشارع أن التطوير يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية ومراعاة الشكل الجمالي وتحويل شارع فريد ندا مطالبا المواطنين بالتحمل قليلا حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير الذي بدأته المحافظة من أجل الصالح العام والتيسير عليهم والحفاظ على ممتلكاتهم.









رافق المحافظ في الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس الجهاز واستشاري المشروع والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة.





وكان محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان قد أصدر قرارا بغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائقية للحد من انتشار فيروس كورونا 3 أيام.





وشدد المحافظ علي الجهات المعنية من وحدة مرور القليوبية ورؤساء الوخدات المخلية ومديري المواقف بضرورة متابعة تطبيق الغرامات المقررة علي المواطنيبن غير الملتزمين بإجراءات الحد من انتشار كورونا وخاصة متابعة الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي والمواصلات العامة.





من ناحية اخري تفقد محافظ القليوبية موقف بنها العمومي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.





وقام المحافظ خلال الجولة بتوزيع الكمامات علي المواطنين مطالبا بضرورة الإلتزام وإرتداء الكمامة باستمرار .





وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.





وخلال الجولة تابع المحافظ منظومة رفع القمامة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين أمام الموقف وبداخله، وبالشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.





وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال مشروع تطوير شوارع ومداخل مدينة بنها لدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لتحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات.





يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كل الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.



من جانبه أكد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى انه سيتم تكثيف العمل بالشارع وزيادة نسب التنفيذ والعمل بالتوازي في عملية الرصف حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال وإنهاء جميع الملاحظات التي تم التنبيه عليها خلال الجولة مطالبا مدير المشروع بالتواجد دائما بالموقع لتسيير الأعمال والتواصل بشكل مستمر لتذليل أي عقبات.