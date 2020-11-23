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محافظات

لنقل المرافق المتعارضة.. رئيس مدينة الخصوص يتابع أعمال تطوير "الدائري"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تابع اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية أعمال تطوير الطريق الدائرى ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الطريق الدائرى.


وأكد رئيس المدينة أنه سيتم سرعة إنهاء نقل كافة أعمال المرافق وأنه سيتابع على مدار الساعة تلك الأعمال لمتابعة تقدم الأعمال وإزالة أى معوقات قد تحدث، مشيرا الى أنه عقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير الطريق وذلك فى توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال رئيس المدينة إنه تابع خلال الإجتماع أعمال اللجنة لمتابعة نقل المرافق المتعارضة بحضور ممثلى كافة الجهات المعنية مشيرا الى ان اللجنة قامت بالمرور على الطبيعة لمناقشة اى معوقات قد تحدث على أرض الواقع.

وأكد اللواء نادر سعيد أن فرق العمل من كافة الجهات يجب أن تعمل بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى على مدار الساعة لسرعة إنهاء كافة أعمال المرافق وأنه سيتابع على مدار الساعة تلك الأعمال.

وأشار الى أن اللجنة ستواصل انعقاد اجتماعاتها لمتابعة تقدم الأعمال وإزالة أى معوقات وأن أى منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورًا.

من جانبه أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال مشروع تطوير شوارع ومداخل مدينة بنها لدفع الأعمال والإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لتحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وإجراء الصيانة اللازمة لكوبري كفر الجزار الحديدي، حيث تم الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة لجسم الكوبري وإنشاء البلدورة الوسطى وجاري أعمال إزالة الأتربة تمهيدا لوضع طبقة أسفلت بقطر 5 سم، حيث شدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة البدء في أعمال الرصف   لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير، وفتح الكوبري أمام السيارات باعتباره محورا مروريا هاما يصعب غلقه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان آخر الفلل حيث كلف المحافظ المكتب الهندسي القائم على تصميم الميدان بتضييق الجزيرة الوسطى قدر المستطاع وتوسيع الحارات المرورية لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى مراعاة الشكل الجمالي للميدان، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التصميم واستكمال الإنشاءات فورا، مؤكدا أنه سيتم المرور بشكل يومي لدفع الأعمال وسرعة الإنتهاء من المشروع.
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