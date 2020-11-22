محافظ القليوبية يوجه بالانتهاء من تطوير الكورنيش ببنها في الموعد المحدد.. صور



يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كل الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.



يأتي ذلك ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيه من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.





من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة لتطهير الترع بمختلف مناطق المدينة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة استهدفت رفع ناتج التطهير من على جانبي ترعة كفر منصور بقرى الوحدة المحلية بقرية أسنيت حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من كورونا من خلال رفع ناتج التطهير والنظافة العامة بصفة مستمرة.



وقال رئيس المركز والمدينة أننا نستهدف من حملة رفع ناتج التطهير من على جانبى الترع والمصارف الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ومواجهة فيروس كورونا بالنظافة والتطهير بصفة مستمرة.



وشدد رئيس المركز والمدينة على مسئولى الرى بعدم إلقاء ناتج التطهير على جانبى الطرق والمصارف والتخلص منه فورا بعيدا عن الكتلة السكانية وجانبى الترع والمصارف من أجل بيئة ومجتمع نظيف وحفاظا على البيئة وصحة أهالينا المواطنين.



وكان قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية قد أعلن أنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن 4 قرى بمدينة شبين القناطر اليوم الأحد لأعمال الصيانة الدورية على محولات القليوبية من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة صباحا.



والمناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هى قرى كفر شبين - كفر سندوة - طحا - تل بني تميم.



من جانبها، أكدت المهندسة امال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أنه تم رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء فى المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.



وأشارت إلى أنه تم صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.



من جانبه، وجه محافظ القليوبية بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.