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محافظات

محافظ القليوبية يوجه بالانتهاء من تطوير الكورنيش ببنها في الموعد المحدد.. صور

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لأعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي إسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.

واستمع محافظ القليوبية إلى شرح من مدير التطوير الحضري حول تفاصيل المشروع والتي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كل عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

من جانبه، وجه محافظ القليوبية بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كل الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيه من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة لتطهير الترع بمختلف مناطق المدينة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة استهدفت رفع ناتج التطهير من على جانبي ترعة كفر منصور بقرى الوحدة المحلية بقرية أسنيت حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من كورونا من خلال رفع ناتج التطهير والنظافة العامة بصفة مستمرة.

وقال رئيس المركز والمدينة أننا نستهدف من حملة رفع ناتج التطهير من على جانبى الترع والمصارف الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ومواجهة فيروس كورونا بالنظافة والتطهير بصفة مستمرة.

وشدد رئيس المركز والمدينة على مسئولى الرى بعدم إلقاء ناتج التطهير على جانبى الطرق والمصارف والتخلص منه فورا بعيدا عن الكتلة السكانية وجانبى الترع والمصارف من أجل بيئة ومجتمع نظيف وحفاظا على البيئة وصحة أهالينا المواطنين.

وكان قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية قد أعلن أنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن 4 قرى بمدينة شبين القناطر اليوم الأحد لأعمال الصيانة الدورية على محولات القليوبية من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة صباحا.

والمناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هى قرى كفر شبين - كفر سندوة - طحا - تل بني تميم.

من جانبها، أكدت المهندسة امال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أنه تم رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء فى المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.
محافظ القليوبية يوجه بالانتهاء من تطوير الكورنيش ببنها في الموعد المحدد.. صور
محافظ القليوبية يوجه بالانتهاء من تطوير الكورنيش ببنها في الموعد المحدد.. صور
محافظ القليوبية يوجه بالانتهاء من تطوير الكورنيش ببنها في الموعد المحدد.. صور
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