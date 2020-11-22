اليوم قطع الكهرباء عن 4 قرى بشبين القناطر بسبب أعمال الصيانة

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية أنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن 4 قرى بمدينة شبين القناطر اليوم الأحد لأعمال الصيانه الدوريه علي محولات القليوبيه من الساعة السابعة صباحا وحتي العاشرة صباحا .

والمناطق المتأثرة بإنقطاع الكهرباء هى قرى كفر شبين - كفر سندوة - طحا - تل بني تميم .

من جانبها، أكدت المهندسة امال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية انه تم رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائيه استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء فى المحافظه بشكل عام 470 مليون جنيه.

وأشارت الى أنه تم صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.

من جانبه ترأس المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة بحضور الدكتور على راضوان ومديري معامل المياه والصرف الصحي بالشركة.

وأشار مجاهد إلى أهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات والمروقات ضمانا لجودة المياه كأولى أهداف الشركة وتحقيقا لرؤيتها المعلنه ودور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقية وما تم من إجراءات لتأهيل معامل الصرف الصحي لرفع كفاءة محطات المعالجة، مشيرا إلى أنه في إطار الإهتمام بضبط جودة مياه الشرب، تسعى الشركة لإنتاج كوب مياه صحى وآمن طبقا للمواصفات والمعايير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

وتابع الاجتماع مراحل التنقية المختلفة بالمحطات وكذلك المعمل الخاص بكل محطه بهدف الاطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جوده مياه الشرب وأنظمة سحب العينات وعددها ومناقشة الخطة الشهرية الخاصة بالمعامل وما ورد باستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الاداء المعملي لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة ورفع كفاءة المحطات.

وأكد رئيس الشركة أن تلوث مياه الشرب يرجع إلى سلوكيات المواطنين الخاطئة بتوصيل الطلمبات الحبشية على الشبكة العمومية للشركة بشكل عشوائي محذرا من مدى تأثيرها الضار على صحة الإنسان في حالة استخدامها كمياه للشرب وتعديهم على الخطوط الرئيسية وتركيب التوصيلات خلسة بدون تصريح بالإضافة إلى تصريف بعض النوادي والأبراج السكنية وبعض المصالح الحكومية مخلفاتهم في مياه النيل ويتم تحرير المحاضر ضدهم.