حملات مكثفة بالقليوبية لتطهير الترع بكفر شكر .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة لتطهير الترع بمختلف مناطق المدينة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية







وقال رئيس المركز والمدينة أننا نستهدف من حملة رفع ناتج التطهير من على جانبى الترع والمصارف الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ومواجهة فيروس كورونا بالنظافة والتطهير بصفة مستمرة.



وشدد رئيس المركز والمدينة على مسئولى الرى بعدم إلقاء ناتج التطهير على جانبى الطرق والمصارف والتخلص منه فورا بعيدا عن الكتلة السكانية وجانبى الترع والمصارف من أجل بيئة ومجتمع نظيف وحفاظا على البيئة وصحة أهالينا المواطنين.



وكان قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية قد اعلن أنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن 4 قرى بمدينة شبين القناطر اليوم الأحد لأعمال الصيانة الدورية علي محولات القليوبية من الساعة السابعة صباحا وحتي العاشرة صباحا .



والمناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هى قرى كفر شبين - كفر سندوة - طحا - تل بني تميم .



من جانبها، أكدت المهندسة امال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية انه تم رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء فى المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.



وأشارت إلى أنه تم صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.



من جانبه ترأس المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة بحضور الدكتور على راضوان ومديري معامل المياه والصرف الصحي بالشركة.



وأشار مجاهد إلى أهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات والمروقات ضمانا لجودة المياه كأولى أهداف الشركة وتحقيقا لرؤيتها المعلنة ودور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقية وما تم من إجراءات لتأهيل معامل الصرف الصحي لرفع كفاءة محطات المعالجة، مشيرا إلى أنه في إطار الاهتمام بضبط جودة مياه الشرب، تسعى الشركة لإنتاج كوب مياه صحى وآمن طبقا للمواصفات والمعايير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ان الحملة استهدفت رفع ناتج التطهير من علي جانبي ترعة كفر منصور بقري الوحدة المحلية بقرية أسنيت حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من كورونا من خلال رفع ناتج التطهير والنظافة العامة بصفة مستمرة.