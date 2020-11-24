إصابة طالب بطلق ناري خلال مشاجرة بين جيران بشبرا الخيمة

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بطلقات خرطوش في الصدر والوجه والرأس أثناء جلوسه داخل منزله إثر مشاجرة بين الجيران تبادلوا فيها إطلاق أعيرة نارية واستقرت إحدى الطلقات بجسد الطالب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.







وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية وتبين نشوب مشاجرة بين جيران المجني عليه وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية بينهما، فاستقرت إحدى الطلقات بجسد المجنى عليه، بعد كسر شرفة المنزل وتحرر محضر بالواقعة وضبط 3 متهمين ارتكبوا الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



كانت مباحث مركز طوخ بمحافظة القليوبية قد تمكنت من القبض على 4 عاطلين أثناء قيامهم بترويج المخدرات على عملائهم بقرى مركز طوخ.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.





كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ تفيد قيام 4 مسجلين خطر بترويج المخدرات بقربتى أجهور وقلقشندة.





على الفور تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على "م .ن. ن" 37 سنة عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 300 جرام و"ع. ع. غ" 20 سنة وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 350 جراما وهاتف محمول وضبط "م .ن .ت " 31 سنة عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 250 جراما وهاتف محمول وضبط "م. ش .س" 23 سنة عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 190 جراما وهاتف محمول وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكشفت أجهزة الأمنية بالقليوبية غموض واقعة غياب فتاتين عن قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر، حيث تبين أن إحداهما قررت الهروب لحبيبها بمحافظة الدقهلية واصطحبت الأخرى معها حيث تمكنت أجهزة الأمن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية من استعادتهما وتسليمهما لأسرتيهما والتعهد بحسن رعايتهما.



تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة المدعو " خالد. م. ر" 15عاما بالصف الأول الثانوي بطلقات خرطوش في الصدر والوجة والرأس.