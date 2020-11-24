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حوادث

مجازاة 4 مسئولين بأمن متاحف أثرية تقاعسوا عن إصلاح أجهزة اللاسلكي المعطلة وبراءة آخرين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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كتب محمد زهير
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام ١٣ مسئول أمن بمتحف الفن الحديث ومتحف طه حسين ومتحف محمود مختار ، ومتاحف اثرية آخري ، لاتهامهم بعدم تجديد رسوم ٣٦ جهاز لاسلكى معطل ممازأديدلتراكم المديونية بمبلغ ٥٣ ألف جنيه  

وتضمن الحكم خصم أجر ١٠ أيام من راتب فرد أمن بمتحف الجزيرة بقطاع الفنون ، وخصمت أيضًا أجر ٢٠ يومًا من راتب مدير أمن الأفراد والمنشآت بقطاع الفنون التشكيلية ، كما وجهت عقوبة اللوم لكلًا من  م.ع مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية ، ه.ح  رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة ومنتدب بقطاع الفنون التشكيلية .

وبرأت المحكمة كل من مراقب فني أجهزة بمتحف الخزف الإسلامي ، رئيس مكتب أمن بمبني قطاع الفنون التشكيلية ، مراقب غرفة أمن بمتحف الفن الحديث ، مدير إدارة الأمن بمتحف طه حسين سابقًا ، 
مدير أمن متحف الفن الحديث بقطاع الفنون التشكيلية ، مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار سابقًا ، فني غرفة تحكم بمتحف الفن الحديث ، أخصائي كمبيوتر بشئون عاملين قطاع الفنون التشكيلية ،  مهندسة بقطاع الفنون التشكيلية سابقًا ، من التهم المنسوبة اليهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال استلامه لجهاز اللاسلكي من فرد أمن آخر وملحقاته بواقع عدد ۲ بطارية وواحد شاحن واحتفاظه بالجهاز في غير الأحوال المرخص بها خلال المدة من ۲۰۱۱ حتى نهاية ۲۰۱4 على النحو الذي ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخیص استخدامه لصالح الجهاز القومي للاتصالات .
 
ولم يتخذ المُحال من الأول حتى الثامن ، الإجراءات اللازمة نحو وجود أعطال بأجهزة اللاسلكي حيازتهم واحتفاظهم بها معطلة دون إخطار جهة عملهم على نحو ترتب عليه استحقاقهم رسوم عن تحديد ترخیص استخدام الأجهزة حال تعطلها لصالح الجهاز القومي للاتصالات .
 
ولم يتخذ التاسع الإجراءات اللازمة حيال وجود أجهزة لاسلكي معطلة وغير مستخدمة منذ ٢٠١١ حتى نهاية ۲۰۱4 على نحو ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص لتلك الأجهزة حال تعطلها قدرها مبلغ 53759,40 جنيه ، وشارك الحادي عشر بعدم اتخاذ الإجراءات نحو تعطل ٣٦ جهاز لاسلكي، وذلك بالاشتراك مع باقي المحالين الذين لم يتخذوا الإجراءات القانونية .

بداية الواقعة ببلاغ قطاع الفنون التشكيلية ، بشأن ما جاء بالمطالبة الخاصة بتجديد رسوم ترخیص استخدام الأجهزة اللاسلكية رقم ۲۱۲ ثابت لسنة ۲۰۱5 بمبلغ 65۹۸۳٫5۰ جنيه ، والتي تبين من المراجعة وجود رصيد مستحق بمبلغ 53059,40 جنيه تخص أعوام ۲۰۱۱ حتى ۲۰14 وأن هذه الأجهزة تخص الإدارة العامة للأمن وقد تبين للقطاع عدم متابعة سداد هذه الرسوم مما أدى إلى تراكم المديونية.

وتعد المحكمة التأديبية العليا من إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، ويتضح من اسم المحكمة أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
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