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محافظ الإسكندرية: التصويت يتم بكل سهولة ويسر.. فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:37 م
محمد الشريف محافظ
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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ندى رأفت

طمأن اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية ، أهالي الإسكندرية والشعب الإسكندراني ، بانتظام العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات النواب ، مؤكدًا على عدم تلقي أي بلاغات أو شكاوي من خلال غرف العمليات ، وأن التصويت يتم بكل سهولة ويسر .

وناشد " محمد الشريف " خلال لقائه بفضائية " إكسترا نيوز " ، المواطنين لضرورة المشاركة الانتخابية والغدلاء بأصواتهم لأي مرشح يريدونه ، مشيرًا إلى أن المنافسة كبيرة بين المرشحين ، وكل مُرشح يعمل على حشد مؤيديه الآن .

وأكد محافظ الإسكندرية ، أن الساعات المتبقية من اليوم الثاني لجولة الإعادة هي التي تحكم العملية الانتخابية ، لأن حتى الآن لم تتضح الرؤية بإسم الفائز ، لذلك ضرورة نزول المواطنين ومشاركتهم في الساعات القليلة المقبلة من اليوم .

وتايع " الشريف " ، أن تم تجهيز اللجان الانتخابية كاملة لاستقبال الناخبين ، سواء من الإجراءات الاحترازية والوقائية ، أومن التجهيزات للانتخابات ،معقبًا : " إحنا بس عايزين الناس تنزل و تدلي بأصواتها " .

وأشار ، إلى وجود عقار مائل فى منطقة " كرموز " ، بنسبة 50 سم ، وهذا العقار يحتوي على 11 طابق ، وجميعهم بدون ترخيص ، وتم تصعيد هذا الأمر للرئيس " السيسي " ، وبمجر علمه بهذه المشكلة ، أمر بالدعم الكامل المادي والمعنوي للمتضررين من الأُسر ، بالإضافة إلى أن جميع الأُسر المتضررة في هذا العقار يتم تعويضها ونقلها إلى وحدات سكنية في منطقة " بشاير الخير " ، وذلك بعد البحث في الحالة الاجتماعية الخاصة بهم .

وشدد " الشريف " ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.


وأوضح أن هناك انتظاما في سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين في اليوم الاخير لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة .

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