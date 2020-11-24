التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بـ 6 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 6 محافظات أعلنوا تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية من سقوط غزير للإمطار بهم.





وتابع «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن المحافظات الذي أعلنوا تعطيل الدراسة بهم هم الإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح.





ومن جانبه قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، إن الهيئة العامة للارصاد الجوية أصدرت أمس بيان بحالة الطقس، وتضمن هذا البيان بعدم الاستقرار في حالة الطقس في الأيام المقبلة، وهذه الموجة من الطقس السيء ستبدأ غدا الأربعاء وسوف تستمر حتي يوم الجمعة.





وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية علي قناة "تن" الفضائية، أن تفاصيل هذا البيان هو سوف تكون هناك أمطار غزيرة ورعدية يومي الأربعاء والخميس علي السواحل الشمالية وسوف تشمل السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح، هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة ورعدية علي فترات متفرقة من يومي الأربعاء والخميس.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، أن الأمطار سوف تمتد الي محافظات الوجه البحري وستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة ورعدية أحيانا علي بعض المناطق وخاصة محافظات شمال الوجه البحري وهم كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة.





وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن الأمطار علي محافظة القاهرة ستكون يومي الأربعاء والخميس متوسطة وتمتد الامطار إلى محافظات الصعيد بني سويف والفيوم والمنيا ولكنها ستكون أمطار خفيفة إلى متوسطة.





وأشارت إلى أن خلال هذه الموجة السيئة للطقس سوف تصطحب الأمطار نشاطا للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وهذا سوف يزيد من شعور المواطنين من البرودة وانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن لن يكون هناك ظهور للشمس بسبب تكون السحب في يومي الأربعاء والخميس.



