22 سيارة محملة بالمواد الغذائية والأجهزة الطبية.. ماذا قدمت أكبر قافلة إنسانية لأهالي الجيزة؟

استلمت محافظة الجيزة، المساعدات المخصصة للمحافظة ضمن أكبر قافلة إنسانية، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وتسلمت محافظة الجيزة 22 سيارة محملين بالمواد الغذائية والبطاطين والملابس لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتفعيل دور صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية.





أجهزة طبية للجيزة

وشملت القافلة الإنسانية التي تسلمتها محافظة الجيزة، أجهزة للغسيل الكلوي و كراسى الكلى لدعم المستشفيات والمراكز الصحية وذلك للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة الجيزة، أسوة بباقي محافظات الجمهورية.





وكلف محافظ الجيزة السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لتوزيع المواد الغذائية التى تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات وللأسر الأولي بالرعاية.







من جانبه أشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.







محتويات القافلة

ومن جانبها أوضحت نائب المحافظ أن القافلة ضمت 7 سيارات(دواجن) تشمل 40 الف و500 شنطة مجمدات تحتوى كل منها على عدد 2 دجاجة و 29 الف و 250 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 234 الف وجبة غذائية بالإضافة الي 9 سيارات ( مواد غذائية) تشمل 18 الف كرتونة تحتوى كل منها على 5 ك أرز و 2 ك سكر و 350 جرام سمن و700 مللى زجاجة زيت و 100 جرام شاى و 1,5 ك مكرونة و500 جرام فول وسيارة ( بطاطس) تشمل 1000 كرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا.







دكان الفرحة

كما ضمت القافلة سيارة ضمن مبادرة دكان الفرحة ( ملابس) تشمل 2000 كرتونة تحتوى كل منها على 6 قطع ملابس رجالى متنوعة و2 قطعة ملابس حريمى و 3 قطع ملابس بناتى و3 قطع ملابس أولادى بالاضافة عن 3 سيارات ضمن مبادرة شتاء أمن تحتوى على 10 الاف بطانية.







وأكدت نائب محافظ الجيزة أنه تم استلام عدد 21 جهاز غسيل كلوى و45 كرسى للغسيل الكلوى سيتم تسليمها لمديرية الشئون الصحية لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى بنطاق المحافظة.

