هالاند يقود بوروسيا دورتموند للفوز على كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا





النرويجي إيرلينج هالاند افتتح التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة الثامنة عشرة، قبل أن يضاعف الإنجليزي جادون سانشو من تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.









وفي الشوط الثاني، عاد هالاند ليؤكد تفوقه وتفوق فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 60، مانحًا نقاط المباراة الثلاث لفريقه.









وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا دورتموند للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة واقترب بشكل كبير من التأهل لدور الـ 16، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.









يذكر أن أندية برشلونة وإشبيلية الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، حسمت تأهلها لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.