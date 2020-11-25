إلهام شاهين توجه رسالة لجمهور السينما: اختاروا الأعمال ذات الرسالة

وجهت الفنانة إلهام شاهين لرسالة لمُنتقدي نوعية الأفلام السينمائية الموجودة حاليًا بدعوى أنها لا تقدم مضمونًا قائلة: "عايزة أقول لناس كتيرة بتنتقد السينما إنها مش بتقدم المستوى الي بيتمنوه خاصة أنا بقابل ناس كتيرة في مهرجانات وغيره وبقلهم إذا كنتوا إنتوا تعبتوا من الأفلام "الأكشن" التي لا تحمل رسالة أو تلك النوعية من الافلام التي بها "كوميديا" للضحك من أجل الضحك شحعوا السينما الي بجد بدل الانتقاد".





وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة "أون أي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن "الناس بتطالب بده حقيقي لكن السؤال هل الناس فعلًا بتنزل وبتروح الأفلام ذات المضمون الحقيقي؟ عشان تنجحها.. أتمنى من الجمهور أن يكون اكثر وعيًا وأن يشجع صاحبة الرسالة التي تناقش القضايا المهمة والحالة مش السينما الي بتسليهم".





وحول فلسفتها في مسيرتها الفنية السينمائية البالغة 100 فيلم قالت "أنا الوحيدة بين النجمات التي تخرجت في أكاديمية الفنون صحيح درسنا تمثيل وإخراج لكن عايزة أقول إننا درسنا كل حاجة حول المهنة وعشان كده بعرف أميز السيناريو الجيد بشكل علمي من غير فلسلفة".





وواصلت: "فلسفتي طول هذه السنوات مش مهم حجم الدور ولا شكل الشخصية وده طول عمري والدليل على ده دوري في فيلم "الهلفوت " نجح نجاح باهر وكسر الدنيا وأخدت أول جائزة في حياتي كممثلة وكل المنتجين طلبوني عملت بعده فيلم إسمه " ايام الغضب " في دوريقتصر على سبعة مشاهد فقط وتعرضت وقتها لانتقادات قالولي : أنتي مجنونة بعد ماعملتي البطولة الكبيرة في " الهلفوت " مع الزعيم وسمير سيف تعملي سبع مشاهد في في فيلم " ساعتها قلتلهم : ايوه سبع مشاهد في فيلم واحد فقط بجلابية واحدة خالية من المكياج ولايوجد حوار به حصدت بهم ثلاثة جوائز أحدهم جائزة دولية ".





وأتمت: "كنت دائمًا بقول أعمل دور صغير في فيلم كبير أحسن ما أعمل بطولة تفاهة وفي الثمانينيات كانت مثالاً لهذه النوعية من الافلام الكوميدية من أجل الكوميديا فقط وكنت طالعه وقتها انا وجيلي وأتعرض عليا أعمال كتير ورفضتها وفضلت أقوم بدور اصغر في فيلم ذو قضية مع نجوم كبار ومخرجين كبار وهناك أول فيلم عملته زي "أمهات في المنفى" ومثل لاتسالني من أنا "وكان بيجيلي في الوقت ده بطولات مطلقة لكن فضلت اشتغل فيلم مع نجوم كبار أفضل من أكون بطلة في فيلم تافه".



