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رياضة

الحضري يكشف حقيقة تلقيه عروضاً بخلاف السعودية.. ويتوقع نتيجة نهائي أفريقيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، حقيقة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للتدريب، خاصة بعد اعتزاله اللعب رسميًا قبل عدة أيام.

وأضاف "الحضري" في تصريحاته لبرنامج اللعيب المذاع على قناة MBC  مصر، أنه بالفعل تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة وتحديدًا من السعودية، مشيرًا إلى أنه سيحسم أمره خلال الأيام المقبلة.

وقال "الحضري" إنه تلقى أيضًا عددًا من العروض في الفترة الأخيرة بخلاف عروض السعودية، ولكنه لن يفصح عنها في الفترة الحالية، إلا بعد أن يدرس كافة العروض بشكل كامل، وسيتخذ قراره بناء على الأنسب له في الفترة المقبلة.

وعن مباراة الأهلي والزمالك: "لعبت في النادي الأهلي 14 سنة، هذا بيتي وحياتي وسبب شهرتي، وحققت معه بطولات، ومن الطبيعي أن أشجعه".

وأضاف: "لو المباراة امتدت إلى ركلات الجزاء، أشعر أن الثنائي محمد الشناوي ومحمد أبو جبل سيتألقون في ضربات الجزاء".

وتابع: "توقعاتي للمباراة أنه لو تلقينا هدفًا في أول المباراة الأهلي سيفوز 2-1، ولو تأخرت الأهداف ستكون النتيجة 1-0 لـ الأهلي".

وبسؤاله: "لو كنت حارس مرمى الأهلي من اللاعب الذي ستراقبه طوال المباراة"، أوضح: "مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لاعب خطير ويمتلك القوة والروح والإصرار، ويبذل جهدًا كبيرًا في الملعب".

كما ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي  بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل المارد الأبيض بجانب النادي الأهلي .

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