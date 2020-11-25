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الأرصاد: حالة الطقس اليوم غير مستقرة.. وتوقعات سقوط أمطار على القاهرة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومنها مصر، مشيرة إلى أنه فى السنوات الأخيرة بدأت مصر تشهد تقلبات جوية حادة، وزادت تكرارها الأن، ومنها عواصف وأمطار غزيرة بصورة كبيرة.

وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الحالة الجوية المؤثرة على مصر خلال تلك الأيام هى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقا لما أصدرته هيئة الأرصاد الجوية بالأمس، موضحة أنها تبدأ من اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة القادمة. 

وتابع أن تلك الحالة من عدم الإستقرار نتيجة وجود منخفض جوى متعمق على شرق البحر المتوسط، والذى يؤدى إلى تكون السحب وسقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن هناك اليوم أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وبدأت بالفعل على محافظة مطروح والإسكندرية.

وأكدت أن الأمطار الغزيرة من المتوقع أن تمتد لجميع مدن الساحل الشمالى ومحافظات الوجة البحرى، متابعة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على القاهرة وأيضا على بعض المناطق من مدن القناة، اما باقى محافظات شمال الصعيد، ستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة ومنها بنى سويف والفيوم والمنيا.

وأشارت إلى أن تلك الأمطار يصاحبها نشاط فى الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة، حيث أنها مستمرة الليوم وغدا، ويوم الجمعة ستكون الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية وعلى بعض المناطق من الوجه البحرى.

وأفادت أن نتيجة لحالة عدم الإستقرار تم تعطيل اتلدراسة فى ست محافظات أمس، وخاصة محافظات الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى، ومنها مطروح وإسشكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط.

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