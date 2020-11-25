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تعليم

إعلان نتيجة دوري المعلومات العلمية بجامعة حلوان

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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كريم ناصر
نظمت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، مسابقة دوري المعلومات العلمية علي مستوي كليات الجامعة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، بمشاركة كليات الآداب وهندسة المطرية والعلوم والصيدلة والطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي والخدمة الاجتماعية والحقوق والتربية رياضية بنين الهرم. 

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واستهدفت مسابقة دوري المعلومات العلمية الكشف عن أهم وأحدث المعلومات عن الابتكارات والاختراعات العلمية، حيث تهتم الجامعة ببناء المعرفة، وتنمية طلاب الجامعة علميًا، إضافة إلى خلق الوعي الجامعي، ودعم الابتكارات والتي يرجع تأثيرها المباشر، على الاقتصاد المصري. 

هذا وقد تم إعلان نتيجة مسابقة دوري المعلومات العلمية علي مستوي كليات الجامعة، حيث شاركت كل كلية بعدد فريقين فريق(أ)و(ب) وكانت النتيجة كالتالى:—
المركز الأول كلية العلوم فريق (أ)
المركز الثاني كلية العلوم فريق(ب)
المركز الثالث كلية التربية الرياضية بنين الهرم(أ).

وشاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، في منافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات، وتشجيعهن علي ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، في ظل إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا. 

واستطاعت جامعة حلوان تحقيق العديد من المراكز وحصلت  على المركز الأول عام على مستوى الجامعات المصرية، وعلى المركز الأول في مسابقة كرة الطائرة والمركز الأول في العاب القوى والمركز الثاني في مسابقة كرة القدم، وذلك تحت إشراف أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي  وفريق عمل متعاون من النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة. 
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