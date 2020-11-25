بتكلفة 232 ميلون جنيه.. محافظ البحيرة يعلن عن إسناد محطة معالجة ليديا بمركز المحمودية

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم إسناد أعمال توسعات محطة معالجة ليديا بالمحمودية بطاقة ٢٠ ألف م٣ / يوم بقيمة ٢٣٢ ميلون جنيه، موضحًا أنه جارى إستلام الموقع للبدء على الفور فى أعمال التصميمات والأعمال الإنشائية.





أكد اللواء محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كافة الجهود ومتابعة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمنى المحدد لنهوها وأهم المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها.





ويذكر أن أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إنه جار العمل بكافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق بالبحيرة، إلى أنه جارى أعمال رصف 8 طرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 بأطوال 12.9كم وبإجمالي تكلفة 25.597مليون جنيه.





وأوضح وكيل الوزارة، أن الخطة تشمل رفع كفاءة طريق المغازى نخنوخ مركز المحمودية بطول 1.3كم و بتكلفة 2.26مليون جنيه، ورصف طريق مدخل عزبة هميسة مركزى دمنهور وشبراخيت بطول 1.1كم وبتكلفة 1.53مليون جنيه، رفع كفاءة طريق الرياح الناصرى مركز بدر بطول 2كم بتكلفة 4.7مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق العزيمة مركز بدر بطول 1.56كم وبتكلفة 4.85مليون جنيه، رفع كفاءة طريق السلخانة 2سائقين مركز بدر بطول 0.45كم وبتكلفة 1.43مليون جنيه.



رفع كفاءة طريق قافلة مركز أبو حمص بطول 2.5كم وبتكلفة 4.037مليون جنيه، رفع كفاءة طريق الصعايدة مركز أبو حمص بطول 1.9كم وبتكلفة 2.9مليون جنيه، رفع كفاءة طريق حسين عمرو (ترعة الجرن )مركز دمنهور بطول 2كم وبتكلفة 3.9مليون جنيه.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم متابعة رصف طريقين ضمن خطة صيانة الطرق والجسور للعام المالى 2020/2021 باطوال 1.7كم وإجمالى تكلفة 2.58مليون جنيه وهما :- صيانة طريق العقالين مركز دمنهور بطول 1كم وبتكلفة 1.5 مليون جنية، صيانة طريق أبو دياب مركز دمنهور بطول 0.7كم وتكلفة 1.1 مليون جنيه.







وكما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التنسيق بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من أعمال الرصف وعمل صيانة دوريه للطرق بنطاق المحافظة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





وأشار محافظ البحيرة، إلي أن فى إطار الخطة الإضافية لمحافظة البحيرة والمقرر الانتهاء منها فى يناير ٢٠٢١ والجارى تنفيذها من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة ١٣ بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالبحيرة لعدد ١٦ طريق بطول ٩٧ كم باعتمادات ٢١٠ مليون جنيه طبقا للبرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية ورفع كفاءة شبكة الطرق المحلية بالمحافظة ، تم رصف ٥ طريق بطول ٢١.٤٥ كم بتكلفة ٣٩.٢ مليون جنيه وتشمل رفع كفاءة كل من :-

- طريق مدخل مدينة الدلنجات بطول ٢ كم وبتكلفة ٥ مليون جنيه، طريق جسر مصرف الخيرى مركز الدلنجات بطول ٤.٤٥ كم وبتكلفة ٩.٦ مليون جنيه، طريق بر أيمن ترعة النوبارية مركز كوم حمادة بطول ١٢ كم بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، طريق جسر مصرف عبدالحق مركز أبوالمطامير بطول ٢ كم بتكلفة ٣.١ مليون جنيه، طريق كنج عثمان مركز كفر الدوار بطول ١ كم بتكلفة ١.٥ مليون جنيه.

ويذكر أن وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنيه للإنتهاء من أعمال الرصف وعمل صيانة دوريه لها بنطاق المحافظة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها لتيسير الحركه المرورية و حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي هذا الشأن، تواصل مديرية الطرق والنقل أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جسر طراد النيل من مدينة الرحمانية حتى قرية المجد بطول ٦،٧ كم وبتكلفة إجمالية ١٣.٢ مليون جنيه ضمن خطة الصيانة ورد الشيئ لأصله.

وصرح المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق والنقل، أنه جاري من المرحلة الثانية من الكوبري بطول ٤،٥كم بتكلفه ٥ مليون جنيه ، ومن المقرر يدخل الطريق الخدمة الأسبوع القادم لخدمه أهالي الرحمانية والقري والمراكز المجاورة.

يذكر أنه الإنتهاء من رصف المرحلة الأولى من الكوبري بطول ٢.٣ كم بتكلفه ٥.٢ مليون جنيه.

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