أفضل موظفة حكومية عربية تروى لـ صدى البلد قصة نجاحها

أعربت نهى أحمد السيد ، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حي المنتزة أول، الحاصلة على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية ضمن جوائز التميز الحكومي العربي عن سعادتها لحصولها على الجائزة، وأثنت على دور القائمين على تقديم الجائزة واهتمامهم الحثيث بالتعاملات الإنسانية مع فريق العمل، وجعل تلك الأسس ضمن معايير اختيار الفائزين.





نهي السيد أضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها عندما تقدمت للمنافسة على الجائزة، كان ضمن معايير التقديم، ضرورة تقديم ما يثبت ملكية تلك البيانات المقدمة، وكيفية صناعتها من خلال مستندات رسمية أو صور حية توثق الأمر برمته، داعية إلى ضرورة إدراج القدرة على الإدارة والقيادة فيما بعد ضمن معايير الفوز بالجائزة.





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أفضل موظفة حكومية عربية، كشفت عن مصدر معرفتها لخبر فوزها بالجائزة، مؤكدة أن إعلان وزارة التخطيط والتنمية هو من أعلمها بفوزها بتلك الجائزة المرموقة، معبرة عن سعادتها الغامرة بالجائزة، وأنها سوف تشكل لها وللموظفين المصريين والعرب المزيد من التفوق، وسوف تتحول إلى حافز رئيسي لتكوين فرق عمل أكثر تميزًا في المستقبل، بجميع المجالات والمؤسسات.





موظفة حي المنتزه المتميزة، اختتمت حديثها بتقديم إلى وزرة التخطيط بكافة العاملين بها وكذلك فريق العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حي المنتزة أول.









محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان قد أعلن أن جائزة التميز الحكومي العربية اختارت نهى أحمد السيد مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حي المنتزة أول، أفضل موظفة حكومية عربية.





جدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي” 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.





أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.





وشملت الجوائز التي فازت بها مصر، أفضل وزير عربي: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأفضل مشروع تطوير بنية تحتية: مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأفضل محافظ عربي: اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة حكومية عربية: نهى احمد السيد.