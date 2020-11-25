بنبان للطاقة الشمسية التابع لوزارة الكهرباء يفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جائزة التميز الحكومي العربية اختارت مشروع بنبان للطاقة الشمسية التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأفضل مشروع حكومي لتطوير البنية التحتية.





يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تشمل 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.









وتنقسم الجوائز المؤسسية إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.









وشملت الجوائز التي فازت بها مصر، أفضل وزير عربي: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأفضل مشروع تطوير بنية تحتية: مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأفضل محافظ عربي: اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة حكومية عربية: الأستاذة نهى احمد السيد.