لو هيشوف النهائي في البيت.. حاجات لازم تعمليها لتشجيع الزوج والأطفال

أقل من ٧٢ ساعة تفصلنا عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبسبب تقلبات الجو والأمطار الكثير من الرجال سيقومون بمشاهدة المباراة في المنزل، مما يدفع الزوجة والأولاد لتحضير المنزل وتجهيز المقرمشات والأغاني للتشجيع خلال المباراة.









وقدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ "صدى البلد"، أهم النصائح الواجب على الزوجة والأولاد اتباعها للتحضير للمباراة بشكل جيد، ومن أهمها ارتداء تيشيرت النادي الذي يقومون بتشجعيه للشعور بالحماس والسعادة.









وقال إن كرة القدم من أهم وسائل الترفيه والتعبير عن الحياة، كما يفضل مشاهدة الماتش في البيت مع أفراد الأسرة، وتشجيع الأطفال على تحضير علم النادي المفضل للتشجيع، ومساندة الأم لهم.









وأضاف وليد هندي: "يجب على الزوجة تحضير الأطعمة المفضلة للزوج والأطفال، ومشاركة الزوجة لهم، والابتعاد عن السوشيال ميديا بشكل كبير لعدم مشاهدة التعليقات والتعصب خلال المباراة مع الأطفال والزوجة، وتشجيع الأطفال على جمع المعلومات المهمة حول الفريق المفضل، كما أن الزوجة يجب أن تشارك بارتداء الملابس الرياضية وتشع بهجة في البيت، مما يجبر الزوج على المكوث في المنزل ومشاهدة المباراة وسط أولاده".



