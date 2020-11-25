لو هيشوف النهائي في البيت.. حاجات لازم تعمليها لتشجيع الزوج والأطفال

أقل من ٧٢ ساعة تفصلنا عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبسبب تقلبات الجو والأمطار الكثير من الرجال سيقومون بمشاهدة المباراة في المنزل، مما يدفع الزوجة والأولاد لتحضير المنزل وتجهيز المقرمشات والأغاني للتشجيع خلال المباراة.
وقدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ "صدى البلد"، أهم النصائح الواجب على الزوجة والأولاد اتباعها للتحضير للمباراة بشكل جيد، ومن أهمها ارتداء تيشيرت النادي الذي يقومون بتشجعيه للشعور بالحماس والسعادة.
وقال إن كرة القدم من أهم وسائل الترفيه والتعبير عن الحياة، كما يفضل مشاهدة الماتش في البيت مع أفراد الأسرة، وتشجيع الأطفال على تحضير علم النادي المفضل للتشجيع، ومساندة الأم لهم.
وأضاف وليد هندي: "يجب على الزوجة تحضير الأطعمة المفضلة للزوج والأطفال، ومشاركة الزوجة لهم، والابتعاد عن السوشيال ميديا بشكل كبير لعدم مشاهدة التعليقات والتعصب خلال المباراة مع الأطفال والزوجة، وتشجيع الأطفال على جمع المعلومات المهمة حول الفريق المفضل، كما أن الزوجة يجب أن تشارك بارتداء الملابس الرياضية وتشع بهجة في البيت، مما يجبر الزوج على المكوث في المنزل ومشاهدة المباراة وسط أولاده".
وتابع: "كما يمكن تشغيل الأغاني المفضلة مع أولادها مجموعة من الأغاني والأهازيج المحفزة والمبهجة، مثل أغنية صباح انت اهلاوي ولا زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين طعمين محتارة اشيل مين ولا اشيل مين جوه عينيه".
واستطرد: "كما يمكن للزوجة أن تقوم بإضافة بعض الديكورات المنزلية بخامات بسيطة خاصة باليوم، مثل وضع بلالين كبيرة على شكل كرة وتشجيع النادي المفضل، وتجهيز مكان مشاهدة المباراة، مثل وضع النجيل الصناعي وتزيينه للشعور بالتواجد في الاستاد، أو وضع كرتون أو ورق مقوى تعمل منه أشكال لتيشيرتات اللاعبين، ويمكن عمل عارضة مرمى من عيدان الكبربت، جميع الأشياء تساعد على خلق جو من البهجة تهيئ زوجها نفسيا لمتابعة المباراة باستمتاع وهدوء أعصاب".
وقال: "الأهم أنها تكف عن الكلام أو طرح الأسئلة والاستفسارات أثناء مشاهدتة للمباراة لينعم بالتركيز في أدق التفاصيل، وتكف عن المحادثات الهاتفية بجانبه أثناء متابعة المباراة، وتأخذ هدنة مؤقتة في مشاحنتها مع الأولاد وإلقاء التعليمات والأوامر والنواهي لهم".