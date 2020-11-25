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رياضة

شاهد.. أشرف بن شرقي يجهز نفسه للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي في نهائي أفريقيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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القسم الميداني

نشر لاعب نادي الزمالك الدولي المغربي أشرف بن شرقي فيديو جديد له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر أشرف بن شرقي في الفيديو  وهو يمارس بعض التمرينات الرياضية مع مدربه، استعداد لخوض لقاء يوم الجمعة، بين فريقي الزمالك و الأهلي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي.


وعلق اشرف بن شرقي علي الفيديو قائلا : " أصعب جزء في الوصول إلى أعلى السلم ، هو السير من خلال الحشد في الأسفل ".


وقدم المغربي أشرف بن شرقي، أداء متميزا في موسمه الأول مع الفريق الأبيض، و أصبح من العناصر الأساسية للفريق في المباريات الحاسمة عند الجهاز الفني و الجماهير.


شارك بن شرقي في 22 مباراة سجل 3 أهداف و صنع 6، بينما حصد النجم المغربي في كل المسابقات 15 هدفا.

  

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي و نظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

 

و لم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

 

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.


و رغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.


وللمرة الأولى داخل القارة السمراء، يلتقي فريقان من دولة واحدة في المباراة النهائية للصراع على أغلى الكؤوس، والأكثر إثارة أن الفريقين انهما الأعرق في القارة والأكثر تتويجًا بها، حيث يملكان سويًا 13 لقبًا.


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