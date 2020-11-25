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مرأة

بالأصفر الجريء.. منة فضالي تثير الجدل بفستان كشف عن رشاقتها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا مكشوف الكتف والصدر باللون الأصفر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وشاركت منة في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.
بالأصفر الجريء.. منة فضالي تثير الجدل بفستان كشف عن رشاقتها
بالأصفر الجريء.. منة فضالي تثير الجدل بفستان كشف عن رشاقتها
بالأصفر الجريء.. منة فضالي تثير الجدل بفستان كشف عن رشاقتها
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