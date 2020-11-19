بإطلالة مبهجة.. منة فضالي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهرت منة فضالي بإطلالة مبهجة وعلقت قائلة: "صباحًا مشرقًا منيرًا بألطافك .. لا وقوع فيه ولا تعثر .. إنما رزق من لدنك يروينا . صباح الخير ."".





في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.





وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.





فشاركت منة في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.