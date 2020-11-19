Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة مبهجة.. منة فضالي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:17 ص
منة فضالي
منة فضالي
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت منة فضالي بإطلالة مبهجة وعلقت قائلة: "صباحًا مشرقًا منيرًا بألطافك .. لا وقوع فيه ولا تعثر .. إنما رزق من لدنك يروينا . صباح الخير ."".

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

فشاركت منة في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.
بإطلالة مبهجة.. منة فضالي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة شبابية.. منة فضالي تتألقة في أحدث ظهور

بإطلالة بسيطة.. منة فضالى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

بضفيرة وزى مدرسى .. منة فضالى تكشف عن شخصيتها فى مسلسل هى

بإطلالة لافتة.. منة فضالى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

برشاقة لافتة.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

منة فضالي وهاجر الشرنوبي يرقصون في كواليس مسلسل "هي".. شاهد

ترشيحاتنا

مصطفى قمر يحتفل بافتتاح "أكاديمية قمر" للحفاظ على الفن الراقي في مصر

بعد إعلان شهيرة العودة إلى التمثيل بعد الاعتزال.. نجمات رفعن شعار «خلاص هتنزل المرة دي»

بإطلالة مبهجة.. منة فضالي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

يصل ارتفاعها إلى 10 مم.. دولة عربية تتعرض لأمطار غزيرة

بفستان أحمر.. نسرين إمام تخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

دعيت للجونة بس مروحتش.. تعليق غير متوقع من رجاء حسين عن فساتين الفنانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتال يستغل صورة طفل معاق للاستيلاء على تبرعات بقيمة 20 ألف جنيه

بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد

بفستان أحمر.. نسرين إمام تخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها