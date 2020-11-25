دون إصابات.. سقوط سور على عقار مجاور شرق الإسكندرية.. شاهد

سقط سور بشارع نعمة الله المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة المندرة، شرق الإسكندرية ، على عقار مجاور مكون من خمسة طوابق دون إصابات.

وقد تلقى اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، بلاغًا يفيد بسقوط سور على عقار مجاور، وعلى الفور هرعت الأجهزة المعنية بالحي إلى موقع البلاغ بمرافقة القوات الأمنية، وتبين عدم وجود خسائر أو إصابات، كما تبين أن السور سقط على العقار المجور ما أدى إلى حدوث تلفيات بالطابق الأخير.

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تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، ولا تزال المتابعة جارية.



وأغرقت نوة المكنسة والتي أوشكت على نهايتها بنهاية نوفمبر الجاري، عددا من شوارع الاسكندرية، وتراكمت المياه في بعض الشوارع الرئيسية وأغلب الشوارع الجانبية.





وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، صباح اليوم ، بشارع ٢٥ بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزة تانى ، لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار بأحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة ، لساعات متواصلة منذ فجر اليوم الاربعاء، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء ممدوح نافع رئيس شركة الصوف الصحي بالإسكندرية ، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه.





وأوضح المحافظ أن تراكمات المياه بالمنطقة نتيجة لميول بأعمال رصف الطريق ، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة ، وتم تدعيم المنطقة بــ ١٤ سيارة شفط ، وخلال ساعة سيتم الانتهاء من حل المشكلة.





وطمأن الشريف المواطنين أنه على الرغم من تساقط الأمطار بغزارة متواصلة وشدة النوة من الساعة ٣ فجرا حتى ٧ صباحا، إلا أن الأمور تسير بصورة طبيعة وحركة وهناك سيولة مرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.





ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة، وتصريف المياه ، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات .



