التموين: أدخلنا نظام الجيل الثالث إلى الصوامع.. فيديو





وتابع : بدأ في وزارة الصناعة والتجارة ثم تحول إلى وزارة التموين، معقبا: الوزارة تضم 7 كيانات مختلفة، أولها: الكيان الذي يمثل كل ما يتعلق بمشتريات السلع الأساسية لهيئة السلع الإستراتيجية، ثاني كيان يتمثل في القطاع الإنتاجي ويتمثل في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن أقدم شركة في مصر هي شركة تصنيع السكر.





وأضاف "عشماوي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، ثالث كيان يتمثل في الشركة القابضة للصوامع، معقبا: الصوامع بيخزن بها الأقماح والأرز، مشيرا إلى أنه تم استخدام صوامع من الجيل الثالث للتخزين من أجل حماية الحبوب، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية للصوامع أكثر من ضعفها.





وأكمل: الكيان الرابع يمثل مصلحة الدمغة والموازين، معقبا: حجم تداول الذهب في السوق المصري يصل إلى 250 مليار جنيه، كما ان حجم ما تم إنفاقة في كافة السلع العام الماضي وصل إلى 2.7 تريليون جنيه.





وفي سياق آخر وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، وتم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة.



وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.



وناشد في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولًا بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.



يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة بإتاحة حصص أكبر من الكمامات على البطاقة التموينية اثناء كلمته للشعب بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد، واستكمالًا لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية.



وتتمنى وزارة التموين والتجارة الداخلية السلامة والصحة لجموع الشعب المصري العظيم.

وفي سياق آخر

قال إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن التجارة الداخلية تتمثل في كل ما يتعلق بتداول السلع وبعض الخدمات في السوق المحلي، معقبا: جهاز تنمية التجارة الداخلية هو كيان حديث العهد بدأ في عام 2008 بقرار جمهوري.