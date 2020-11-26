مش عارف أصرف على عيالي.. عمرو يستغيث بالصحة لإجراء عمليتين بالقدم.. صور

لم تكن معاناة "عمرو محمد قرنى" هى فقده القدرة عن الحركة فقط، بعد تعرضه لحادث نتج عنه بالقدم ، لكنها دوامة أصبح يدور فيها بروح الحسرة وفقدان الأمل بالحياة بعدما أدارت الصحة له ظهرها، فيعيش آلاما جسدية لا تنتهى، لا يملك ثمن العلاج او أجراء العملية التى أصبحت طوق نجاة للقضاء على تلك الآلام.





ويقول فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : أنا راضى وصابر باللى كتبه ربنا، لكن اللى وجعنى مش بس الآلام الجسدية، بيتى الذي يكاد ينهار ومش عارف أصرف على عيالي لان لا أحد يساعدني أنا وابنائي مع العلم عندي ثلاث أطفال في مراحل التعليم وطفله رضيعه .

وأضاف : أنا اعمل سائق سيارة تحت الطلب منذ 17 سنة ، تعرضت لحادث كنت مسافر ومعي حاله الى دمياط وبعد المنصورة الطريق فرده واحد وكانت سيارة معاكسة فى الطرف الآخر تتخطاني وفؤجت بسيارة خلفها تتخطها وهي خلفها عندما اقتربت مني كثيرًا مسرعه سيارة نصف نقل واصددمت بى من الإمام ، وجأت الاسعاف واخذتنا ولم أعلم ماذا حدث بعدها لاني جلست في المستشفى 20يوم وثلاثه شهور ، وأنا الآن المفروض اني اعمل عمليتن في رجلى الاولي رفع الحديد من رجلى وازاله جزء من العظام لم يلتئم لحد الان وتنظيف الركبه لان بها صديد وبعد التئام الجرح أعمل عمليه ثانيه ربط اوتار .

وأشار : الحادث منذ 22/7/2019.وأنا منذ ذالك الوقت ورجلي بهذا الشكل ولا اعرف أنزل عمل من أجل ابنائي الاربعه وربنا يعلم كيف تعدى الايام عليا منذ ذالك الوقت كل يوم وكيف حلنا والمفروض أعمل عمليتين ولا يوجد معى ثمنها وظروفى صعبه

وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة على أجراء العملية على نفقة الدولة، لأنه لا يعمل فى الوقت الحالى ولا يملك تكاليف العملية ، ويتمنى ان يرجع يمشى على قدمية حتى يتمكن من العمل والأنفاق على أبنائة .





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