هاني الناظر ينصح بتناول السلطة يوميا.. لهذه الأسباب

تعتبر السلطة من الأطباق الصحية التي ينصح دائما بتناولها نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان ولتعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.





نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتناول طبق السلطة يوميا.





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قال "الناظر"، في منشوره على "فيسبوك"، "ما هي أهمية أن حضرتك تاكل كل يوم طبق سلاطة مكون من الجزر والفلفل الالوان والطماطم والخيار والجرجير واوراق السلق وقطع من سمك التونة وعليهم عصير ليمون؟".





تابع "الحقيقة هذا الطبق يمد حضرتك بفيتامينات A,C,D,E ومعاهم عنصر الزنك وبكدة حضرتك لست في حاجة لتناول اي كبسولات او اقراص لتقوية مناعتك لمقاومة فيروس كورونا وغيره من الامراض المعدية".





ومن جانب آخر، شدد هاني الناظر عن عدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وهي الالتزام الشديد بارتداء الكمامة، الحفاظ علي التباعد الاجتماعي، عدم السلام بالأيدي، ضرورة غسيل اليدين دائما بالماء الصابون، عدم التجمعات والحفلات الاجتماعية، عدم تناول طعام مكشوف في الشارع ومشاركة الآخرين طعامهم وعلينا الحرص علي تناول الطعام الصحي في المنزل، الاكثار من الدعاء.





وأوضح أنه ثبت علميًا أن المياه والصابون كفيلان تمامًا للتخلص من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يجب غسل اليدين للأطفال قبل الأكل وبعده لمدة 20 ثانية لوقايتهم من فيروس كورونا.





وأشار هاني الناظر إلى أنه مع استمرار في التهاون بـ الإجراءات الاحترازية قد يتضاعف عدد الإصابات بشكل أكبر بكثير، وتكون النتيجة موجة ثانية لكورونا شرسة وقاسية.





وقدم الناظر مجموعة من النصائح الهامة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة كان أهمها ...





- المشي يوميا نصف ساعة.





- تعرض الذراعين والساقين للشمس نصف ساعة يوما بعد يوم.





- شرب 3 لتر ماء على مدار اليوم.





- تناول السلطة الخضراء بقطع التونة وزيت الزيتون وعصير الليمون.





-شرب كوب كوكتيل عصير فاكهة من ثمار الجوافة والرمان والبرتقال مرة يوميًا.





- النوم مبكرا مساء ولمدة 8 ساعات متواصلة.





- الابتعاد عن التوتر والقلق والنكد بالتوقف عن متابعة الأخبار وفضائح الأشخاص والخوض في اعراضهم التي تعرض على صفحات السوشيال ميديا.



