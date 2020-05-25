الفلاحين: طبق السلطة والعسل أهم أسلحة القضاء على كورونا

قدم محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين ، النصائح للمواطنين للقضاء علي فيروس كورونا ، من أهمها تناول العسل الأبيض، من خلال معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا لانه يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي،وكذلك كوب عصير برتقال بالجزر، فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي،والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.
ولفت إلي أن جهاز المناعة يحتاج إلى كميات كبيرة من الزنك، وهذا العنصر يتوفر في اللحوم والدواجن وأنواع من البقوليات والألبان والمكسرات، لذلك من الضروري الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة لتزويد عدد الألياف الذي يساعد على زيادة كرات الدم البيضاء،ومن أكثر الخضراوات التي تحتوى عليه؛ البروكلي والبرتقال والجوافة والكرفس والفلفل بكل ألوانه أيضًا لأنه مضاد للأكسدة، بالإضافة إلى الثوم النيئ يساعد على تقوية جهاز المناعة إذا تم تناوله بشكل يومي في الصباح، لأنه يقتل البكتيريا الضارة الموجود في الجسم ومضاد للأكسدة.
ولفت إلي أن جهاز المناعة يحتاج إلى كميات كبيرة من الزنك، وهذا العنصر يتوفر في اللحوم والدواجن وأنواع من البقوليات والألبان والمكسرات، لذلك من الضروري الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة لتزويد عدد الألياف الذي يساعد على زيادة كرات الدم البيضاء،ومن أكثر الخضراوات التي تحتوى عليه؛ البروكلي والبرتقال والجوافة والكرفس والفلفل بكل ألوانه أيضًا لأنه مضاد للأكسدة، بالإضافة إلى الثوم النيئ يساعد على تقوية جهاز المناعة إذا تم تناوله بشكل يومي في الصباح، لأنه يقتل البكتيريا الضارة الموجود في الجسم ومضاد للأكسدة.
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الزراعيين: فاكهة القشطة تقضي علي فيروس كورونا
وطالب "نقيب الفلاحين" الشعب المصري، بضرورة تناول الخضراوات والفواكه والطعام الذي يعمل على تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا،مشددا على غسل الفاكهة والخضروات بالصابون من خلال الماء الدافئ،لتجنب الإصابة بأي فيروسات.
وأضاف النقيب العام للفلاحين،في تصريحات له اليوم،انه يتوجب على المصريين تناول طبق سلطة مكون من الخضار الطازج يوميا، لأنه المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي ذات اللون الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، ذات اللون الأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر، ذات اللون الأخضر مثل الخيار والجرجير والخس، ذات اللون الأبيض مثل الفجل والبصل، وذات اللون البنفسجي مثل البنجر.
وكانت قد دشنت نقابة الفلاحين الزراعيين، حملة “خليك فى الغيط” لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر، وللحد من التجمعات والاختلاط خلال الفترة المقبلة
وطالب "نقيب الفلاحين" الشعب المصري، بضرورة تناول الخضراوات والفواكه والطعام الذي يعمل على تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا،مشددا على غسل الفاكهة والخضروات بالصابون من خلال الماء الدافئ،لتجنب الإصابة بأي فيروسات.
وأضاف النقيب العام للفلاحين،في تصريحات له اليوم،انه يتوجب على المصريين تناول طبق سلطة مكون من الخضار الطازج يوميا، لأنه المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي ذات اللون الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، ذات اللون الأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر، ذات اللون الأخضر مثل الخيار والجرجير والخس، ذات اللون الأبيض مثل الفجل والبصل، وذات اللون البنفسجي مثل البنجر.
وكانت قد دشنت نقابة الفلاحين الزراعيين، حملة “خليك فى الغيط” لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر، وللحد من التجمعات والاختلاط خلال الفترة المقبلة