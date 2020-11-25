خبير من منظمة الصحة يسافر إلى ووهان الصينية بسبب كورونا

اعلن خبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عزمه العودة إلى مدينة ووهان الصينية، لمتابعة الحالات الأولى من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في المدينة التي ظهرت نهاية العام الماضي 2019.





وقال الخبير في المنظمة الدولية بيتر بن مبارك، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، إنه يرغب في إعادة مقابلة حالات كورونا الأولية والعثور على معنيين آخرين قد تتوفر لديهم "معلومات مهمة" حول المكان الذي قد يكونون التقطوا فيه الفيروس.





وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 60 مليون إصابة حتى اليوم.





وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".





وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".





وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.









وقبل ذلك، سبق أن وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 ملايين جرعة).





وصرّحت فون دير لاين: "نعمل على تشكيل إحدى حوافظ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأكثر كمالًا في العالم" مضيفةً أن ذلك "سيتيح للأوروبيين الوصول إلى اللقاحات الواعدة أثناء تطويرها".





وأعربت أورسولا فون دير لاين، عن أملها في وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيوتك منتصف ديسمبر القادم إلى دول الاتحاد. وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.





وكانت شركة موديرنا أعلنت في 16 نوفمبر الجاري أن لقاحها المضاد للفيروس أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمائة.





وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي).



